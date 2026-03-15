Frankenstein, película de Guillermo del Toro, gana a Mejor Diseño de Vestuario en los Premios Oscar 2026

El icónico Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, fue escenario de los Premios Oscar 2026. En esta ocasión, la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se alzó con el galardón a Mejor Diseño de Vestuario, un reconocimiento que recayó en la diseñadora Kate Hawley.

El trabajo de la vestuarista se caracteriza por tener un estilo gótico, poético y ligado a los sentimientos por los que transita cada personaje. Esto, sin lugar a duda, fue clave para dar vida a los protagonistas de esta nueva adaptación del clásico de Mary Shelley.

Frankenstein gana a Mejor Diseño de Vestuario en los Premios Oscar 2026

Este 15 de marzo Frankenstein brilló en la edición 98 de los Premios Oscar, pues la cinta de Guillermo del Toro fue engalanada con la estatuilla a Mejor Diseño de Vestuario.

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Pocas veces se habla de quienes están detrás de cámaras, pero la Academia premió la creatividad y talento de Kate Hawley, encargada de los hermosos atuendos que lucieron actores como Oscar Isaac y Mia Goth en la cinta.

La diseñadora originaria de Nueva Zelanda y el director de cine mexicano han colaborado otras veces con éxito, como en Cumbre Escarlata.

En Frankenstein, cada prenda fue concebida como un espejo del alma, por ejemplo, el rojo simboliza la culpa, el verde la transformación, y las texturas evocan tanto la piel como la fragilidad humana.

Además, los vestidos de Mia Goth, quien interpreta a Elizabeth, fueron diseñados con tonalidades inspiradas en la naturaleza y estructuras que recuerdan a insectos, mientras que el atuendo de Víctor Frankenstein refleja la figura de un dandi atormentado.

Kate Hawley ha compartido en sus redes sociales parte del proceso de creación de los atuendos para la película del director mexicano.

¿Quién es Kate Hawley, encargada del Diseño de Vestuario de Frankenstein?

Kate Hawley es una diseñadora de vestuario originaria de Nueva Zelanda, reconocida por su capacidad de convertir la tela en un lenguaje emocional. Estudió en la Wellington School of Design y más tarde en la prestigiosa Motley School of Theatre Design de Londres.

Su padre era cantante de ópera y su madre una enfermera que soñaba con ser diseñadora, por lo que desde muy joven pudo comprender la importancia del vestuario como parte esencial de la narrativa, ya sea en cine o en teatro.

Su trayectoria incluye colaboraciones con directores de renombre como Peter Jackson, Doug Liman y Guillermo del Toro, con quien ha desarrollado una relación creativa casi mística. Antes de Frankenstein, Hawley ya había dejado huella en producciones como Crimson Peak (Cumbre Escarlata), Pacific Rim, Suicide Squad y The Lovely Bones.