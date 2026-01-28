Frankenstein de Guillermo del Toro regresa al cine tras nominaciones a los Premios Oscar

Frankenstein, la película más reciente de Guillermo del Toro, es una de las producciones que se encuentran nominadas al Oscar, con nueve categorías en las que participa, destacando algunas de las más importantes como Mejor Director y Mejor Película.

Como es costumbre durante la temporada de premios, la cintas nominadas cobran vida en la pantalla grande de varios cines alrededor de México. En ese sentido, Frankenstein tendrá un reestreno en salas de cine. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas de la película de Guillermo del Toro.

¡Felicidades a Frankenstein! 😍🧌La película de Guillermo del Toro obtuvo 9 nominaciones a los premios #Oscars

Si bien no entró a competir en una de las más importantes que fue Mejor Director, el cineasta sí está en la de Mejor Película, que es la máxima categoría de los… pic.twitter.com/ZzSikpmIZe — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 22, 2026

¿Cuándo es el restreno de Frankenstein?

La producción se encuentra disponible para ver en streaming en la plataforma de Netflix; sin embargo, no cabe duda que es una experiencia totalmente diferente ver una cinta en la pantalla grande.

TE RECOMENDAMOS: Orgullo nacional Película Frankenstein de Guillermo del Toro obtuvo 9 nominaciones a los premios Oscar 2026

En ese sentido, si quieres ver la película en su reestreno en cines para poder apreciar todos los detalles con mayor claridad, en México el filme estará disponible antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026.

De acuerdo con Cinemex, el 5 de febrero de 2026 estará nuevamente disponible la cinta en las salas, poco más de un mes antes de entrega número 98 de los galardones que se llevarán a cabo el 15 de marzo.

Cinépolis también anunció funciones especiales de algunas películas de la temporada de premios, aunque en su catálogo no han incluido el proyecto de Guillermo del Toro.

De momento, no se han revelado cuáles son los complejos donde será proyectada la cinta, que al estrenarse en octubre tuvo una exposición limitada de pocos días en salas alrededor de la República Mexicana.

Lo recomendable en ese sentido es permanecer atento a la información en la aplicación de Cinemex o acudir a tu cine más cercano para saber días antes sobre el reestreno, los horarios y las sedes que estarán disponibles. Actualmente, Frankenstein se encuentra en exhibición en la Cineteca Nacional de las Artes.

Frankenstein es una adaptación de la novela homónima de Mary Shelley y narra la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante que en un intento obsesivo por retar a la muerte, consigue dar vida a un ser hecho de restos humanos. Su experimento desata una espiral de tragedia, soledad, horror, dolor y venganza. La película fue nominada a nueve Premios Oscar 2026, incluyendo:

Mejor Película

Mejor Guion Adaptado (Guillermo del Toro)

Mejor Fotografía (Dan Laustsen)

Mejor Banda Sonora Original (Alexandre Desplat)

Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido