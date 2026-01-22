Premios Oscar 2026: Esta es la lista completa de los nominados

Este jueves se dieron a conocer a todos los nominados de los Premios Oscar 2026, quienes van a competir por la estatuilla más importante de la industria del cine.
Son 24 categorías en las que actores, cineastas, fotógrafos, vestuaristas, maquillistas, entre muchos más que participan en las cintas buscan que su trabajo sea reconocido con este galardón.
En esta entrega de premios, algunas de las películas favoritas son Una Batalla Tras Otra, Marty Supreme, Pecadores, Hamnet, El Agente Secreto y Frankenstein.
Película Frankenstein de Guillermo del Toro obtuvo 9 nominaciones a los premios Oscar 2026
De estas cintas se espera que salgan los ganadores para la próxima entrega de las estatuillas.
La transmisión del anuncio de los nominados inició a las 7:30 am tiempo del centro de México y se puede ver por el canal de YouTube de los Oscar y en la televisión abierta por el canal 7 de TV Azteca.
A continuación te dejamos la lista actualizada de todos los nominados a los premios Oscar 2026, que se transmitirán el próximo 15 de marzo.
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una Batalla tras otra
- El agente secreto
- Sentimental value
- Pecadores
- Sueño de trenes
Mejor Director
- Chloé Zhao por Hamnet
- Josh Safdie por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Joachim Trier por Sentimental Value
- Ryan Coogler por Pecadores
Mejor Actor
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke por Blue Moon
- Michael B. Jordan por Pecadores
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor Actriz
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por If I had legs I’d kick you
- Kate Hudson por Song sung blue
- Renate Reinsve por Sentimental Value
- Emma Stone por Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo por Pecadores
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgard por Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning por Sentimental Value
- Inga Ibsdotter por Sentimental Value
- Amy Madigan por Weapons
- Wunmi Mosaki por Pecadores
- Tenaya Taylor por Una batalla tras otra
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Train dreams
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: fire and ash
- F1
- Jurassic world rebirth
- The lost bus
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental Value
- Pecadores
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Guerreras K-pop
- Little Amélie or the character of rain
- Zootopia 2
Mejor Película Internacional
- El agente secreto de Brasil
- It was just an accident de Francia
- Sentimental Value de Noruega
- Sirat de España
- The voice of hind Rajab de Túnez
Mejor Corto Documental
- All the empty rooms
- Armed only with camera: the life and death of Brent Renaud
- Children no more: “were and are gone”
- The devil is busy
- Perfectly a strangeness
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The perfect neighbor
Mejor Canción Original
- Dear me de Diane Warren: Relentless
- Golden de Guerreras K-Pop
- I lied to you de Pecadores
- Sweet dreams of Joy de Viva Verdi!
- Train dreams de Trains dreams
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- It was just an accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Pecadores
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train dreams
Mejor Corto Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The girls who cried Pearls
- Retirement plan
- The three sisters
Mejor Corto
- Butcher’s Strain
- Un amigo de Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Los cantantes
- Two People Exchanging saliva
Mejor Banda Sonora Original
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- The smashing machine
- La hermanastra fea
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fire and ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores