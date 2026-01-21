Premios Oscar 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el anuncio de los nominados?

La temporada de premios inició y los más famosos y deseados son los Oscar 2026, los cuales serán hasta el 15 de marzo, pero los nominados se revelan en enero como cada año.

Los actores y directores que podrían estar nominados en los Oscar 2026 asistirán a un desayuno exclusivo en donde se darán a conocer todos los nominados de todas las categorías de los premios.

¿Cuándo se anuncia a los nominados de los premios Oscar 2026?

El anuncio de los premios Oscar 2026 será este jueves 22 de enero en Los Ángeles.

¿A qué hora es el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2026?

La transmisión del anuncio de los premios Oscar 2026 será a las 7.30 am, tiempo de Ciudad de México, por lo que si quieres verlos tienes que madrugar para conocer quienes competirán por la estatuilla el 15 de marzo.

¿Dónde ver las nominaciones a los Oscar 2026?

Las nominaciones a los Oscar 2026 se van a transmitir por varias plataformas desde Youtube, hasta la televisión abierta para que todos los fans del cine puedan ver a los nominados a los premios de este año.

En en el canal de YouTube de La Academia de los premios Oscar se puede ver la ceremonia de manera gratuita, pero estarán en inglés.

Mientras que en la televisión abierta mexicana se pueden ver a través de la señal del canal 7 de TV Azteca, a partir de las 7:00 am comienza la transmisión en este canal.

Otras maneras de conocer a los nominados es seguir las redes sociales de La Academia de los Oscar que son Instagram, X y TikTok, así como el sitio oficial de La Academia en Oscar.com / Oscars.org.

Los favoritos para ser nominados en los Premios Oscar 2026

En México los más esperados son los mexicanos, por lo que el público espera que el cineasta Guillermo del Toro participe en la contienda por una estatuilla.

Por otra parte, se espera que una de las películas favoritas sea Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, ya que esta fue la sorpresa en Los Globos de Oro, una antesala de los Oscar 2026.