Aaron Mercury debutará en telenovela: Fecha de estreno y elenco completo de ‘Corazón de Marruecos’

Aaron Mercury debutará en la actuación al participar en una telenovela de Televisa que ya es de las más esperadas del año. El joven creador de contenido formará parte de la nueva producción de Rosy Ocampo llamada Corazón de Marruecos, donde compartirá escena con el hijo de Arath de la Torre.

La telenovela Corazón de Marruecos promete ser una de las producciones más ambiciosas de la televisora y mezclará romance, drama y un contraste cultural en el que buscan mantener a la audiencia tradicional y conquistar a nuevas generaciones.

El debut de Aaron Mercury en las telenovelas

En el pasado, Aaron Mercury ha expresado su deseo de dedicarse a la actuación, pues incluso ha tomado cursos para prepararse antes de dar el gran salto. Ahora, parece estar listo para un nuevo reto en su carrera.

“Es algo que siempre había querido hacer, había sido un sueño para mi y ahorita se me presentó la oportunidad”, celebró el creador de contenido, quien comentó que su personaje tiene muchos detalles que lo hacen diferente.

De acuerdo con la producción, lleva semanas en entrenamiento intensivo que incluye actuación, oratoria y expresión corporal. Su personaje es un chico llamado Humberto, quien destacará por una personalidad peculiar y un lenguaje muy distintivo.

La historia de Corazón de Marruecos gira en torno a Yasmín, una mujer que huye de su país para escapar de un matrimonio forzado y encontrar libertad en México.

El proyecto es una de las varias adaptaciones de Muchacha italiana viene a casarse, una historia que ha tenido versiones desde 1971 en México y que incluso cuenta con un remake reciente emitido entre 2014 y 2015.

La novela contará con locaciones en Marruecos y en la Ciudad de México, lo que refuerza el contraste cultural que atraviesa la historia. Se prevé que el lanzamiento de la telenovela sea a finales del 2026 para Univisión y ViX, por lo que llegará a Las Estrellas en 2027.

Elenco de Corazón de Marruecos

El reparto de Corazón de Marruecos incluye a reconocidos actores de la televisión mexicana, así como jóvenes talentos para ofrecer un proyecto con variedad y frescura.