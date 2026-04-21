La pelea entre Aaron Mercury y Mario Bautista es una de las más esperadas en el evento de Supernova 2026, pues las celebridades han demostrado la mezcla perfecta entre rivalidad y entrenamiento serio.

A pesar de que se trata de un evento de box de entretenimiento, es decir que no es profesional, Aaron Mercury y Mario Bautista han dado de qué hablar al mostrara la seriedad con la que se toman sus entrenamientos.

Uno de los elementos más importantes para que el público sepa qué tan pareja será la pelea es el peso y la altura de los competidores. Si bien el pesaje será este sábado 25 de abril, ya se saben los datos con anterioridad.

¿Cuánto pesa y cuánto mide Aaron Mercury?

De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial de Supernova Génesis, el creador de contenido mexicano pesa 69 kilos y mide 1.73 m, lo que lo pone en un peso normal y saludable.

Su contrincante, Mario Bautista, es apenas un centímetro más bajo que él y reportó un peso de 66.5 kilos, lo que es dos kilos y medio más bajo que el de su rival. Ambos llevarán guantes de 12 onzas y pelearán tres rounds sin careta.

El Supernova 2026 se llevará a cabo este 26 de abril y se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Netflix. En México, la presentación podrá verse a partir de las 19:00 horas (CDMX) / 18:00 horas (Pacífico).

El evento no tendrá un coste extra para todos los abonados de la plataforma, pero sí es necesario que quienes quieran ver el proyecto tengan su suscripción activa a la plataforma.

Por su parte, Aaron Mercury se muestra muy enfocado en su pelea, pues de manera constante comparte contenido donde además de celebrar el cambio físico que ha tenido al perder peso y aumentar músculo para la competencia, también ha querido enseñar un poco de su proceso, sin dar muchos detalles sobre su estrategia.