Cada año, el Día del Niño en México se celebra con actividades escolares, festivales y dinámicas que buscan resaltar la creatividad y la alegría infantil. Una de las tradiciones más llamativas de los últimos años es la de los peinados locos, que se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales y en un símbolo de diversión en las escuelas.

Padres, madres y docentes se suman a esta divertida dinámica para transformar el cabello de los pequeños en auténticas obras de arte llenas de color, accesorios y también formas inesperadas que destacan el ingenio mexicano que generan risas.

¿Qué es un peinado loco?

Un peinado loco es una propuesta de peinado creativa y extravagante que se caracteriza por el uso de colores llamativos mediante la aplicación de tintes temporales, sprays de colores y diamantina.

También se suelen usar accesorios inusuales como juguetes, globos, flores, figuras de papel o incluso alimentos como dulces, galletas y hasta frituras. Del mismo modo, algunas madres y padres aplican moños gigantes, limpiapipas, trenzas en espiral, picos, crestas o diseños que simulan personajes de caricaturas, animales y objetos de la vida cotidiana.

Los peinados locos se han vuelto una forma de expresión que refleja la imaginación y los gustos de las niñas y niños, así como de las madres y padres.

Peinados locos del Día del Niño: ¿Cómo empezó la tradición?

La tradición de los peinados locos surgió en algunas escuelas mexicanas como una actividad para fomentar la participación y la convivencia en el marco del Día del Niño. Con el tiempo, se popularizó gracias a las redes sociales, donde padres, madres y maestros comenzaron a compartir fotografías de los peinados más originales.

Peinados locos ı Foto: Pinterest

La actividad de los peinados locos se popularizó a través de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. Ahora, el 30 de abril, Día del Niño, la mayoría de las escuelas primarias y de nivel preescolar de México se unen a esta dinámica. Y no sólo el alumnado participa, también se unen las maestras y maestros.

En algunas ciudades de Estados Unidos y de países de Latinoamérica se ha replicado esta tradición, donde también ha generado risas y admiración por la creatividad de las familias.