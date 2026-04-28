Más allá de los regalos: Nuevas formas de celebrar el Día de la niña y el niño

El Día de la Niña y el Niño se celebra cada 30 de abril en México. Se trata de una festividad para reconocer la importancia de las infancias y también, como tradición, reciben detalles que les alegran, normalmente juguetes, dulces y regalos que, aunque llenan de emoción el momento, muchas veces se olvidan con rapidez.

Planea una tarde de spa con tu hija. Será perfecto para consentirla. ı Foto: Especial y Freepik

En ese sentido, cada vez más familias se están preguntando si existe una manera distinta y significativa de celebrar, porque más allá de lo material, lo que realmente permanece en la memoria de los pequeños del hogar son las experiencias compartidas, la atención genuina y el tiempo de calidad.

No se trata de eliminar los regalos, sino de complementar la celebración con actividades que fortalezcan vínculos, fomenten la creatividad y generen recuerdos duraderos.

No te pierdas un día de cocina con ellos preparando pizzas. ı Foto: Especial y Freepik

Explorar nuevas formas de celebrar en familia no sólo enriquece la experiencia de los niños, sino que también transforma esta fecha en un espacio de convivencia auténtica, en la que lo más importante no se compra: se construye en conjunto.

El Tip: Este jueves también podrán disfrutar en el Zócalo de la CDMX del espectáculo de 31 Minutos a las 19:00 horas. Será totalmente gratuito y habrá transmisión en el canal 14.1.

Llévalos a la Minecraft Experience, donde se la pasarán increíble. ı Foto: Especial y Freepik

PÍCNIC AL AIRE LIBRE. Es una oportunidad para crear una pequeña aventura en familia. La clave está en salir de la rutina: elegir un parque o un jardín cercano o incluso adaptar un espacio en casa si no es posible salir. Puedes llevar una manta, algunos cojines y alimentos sencillos como fruta picada, sándwiches o snacks que les gusten a los niños, incluso algunas golosinas. También incorpora actividades, como frisbee, burbujas, una pelota o una pequeña búsqueda del tesoro con pistas escondidas. En la Ciudad de México, una opción es el Bosque de Chapultepec o el Parque Bicentenario.

EXPERIENCIAS TEMÁTICAS. Convierte la celebración en una aventura inmersiva y personalizada. Hay varios recintos que cuentan con actividades. Por ejemplo, en el Museo Tezozómoc se llevará a cabo la Experiencia Jurásica. El 29 de abril habrá campamento y talleres de pequeños paleontólogos a partir de las 17:00 horas con entrada libre. Otra opción es la Minecraft Experience, por fin puedes estar dentro del juego, recibes una misión y tienes que adentrarte en el mundo de los cubos. Se ubica en el Forum Buenavista y los boletos van de los 350 a los 700 pesos.

Organiza un picnic en un parque con su comida favorita. ı Foto: Especial y Freepik

CHEFCITOS EN CASA. Los niños se pueden convertir en cocineros e inventar la receta que elijan preparar con las combinaciones de ingredientes que prefieran. No tiene que ser algo complejo; desde decorar minipizzas, armar tacos divertidos, personalizar cupcakes o preparar un pay de limón. Más allá del resultado, lo valioso es el proceso compartido y la sensación de orgullo que experimentan al ver que su creación forma parte del festejo.

37 mil 500 mdp es la derrama que se espera por la celebración

Este 30 de abril en el Deportivo Cuauhtémoc habrá lucha libre. Los boletos se solicitan en la sede de la alcaldía. ı Foto: Especial y Freepik

SPA. Este plan se convierte en un momento para consentir a los pequeños y también en un espacio para relajarse y aprender a cuidarse con detalles como música suave, mascarillas, faciales y más, pero adaptados a su edad. En Nymphea también les dan bebidas, como jugos, frutas y dulces, todo esto acompañados de sus papás. Esta experiencia permite que los pequeños se relajen, se rían y compartan un momento distinto en compañía de los integrantes de la familia.