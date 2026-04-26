Supernova Génesis 2026: Así se vive la alfombra roja con Karely Ruiz, Aaron Mercury y más

Este domingo arranca la segunda edición de Supernova Génesis, uno de los eventos de box de entretenimiento más esperados por el público latino, que se lleva a cabo en la Arena CDMX.

Además de las esperadas peleas y los números musicales, Supernova Génesis también es un espacio en el que las estrellas de las redes sociales en México dan de qué hablar desde la alfombra roja.

Así se vive la alfombra roja del Supernova Génesis

Antes del día del evento, se reveló el itinerario que seguiría el mismo. En ese sentido, el evento abrió sus puertas a partir de las 15:00 horas, mientras que la alfombra roja dio inicio a las 16:15.

Berth Oh fue el conductor de la alfombra roja junto con Brianda Deyanara. El primer participante en llegar con ellos fue Nando, quien conforma una de las peleas más esperadas del evento.

Él sorprendió con una chaqueta de cuero, pantalones de brillos y lujosos accesorios, incluyendo un reloj y unos zapatos brillantes. Acompañó su look con unos lentes oscuros y un peinado despreocupado.

Nando en la alfombra roja del Supernova Génesis 2026 ı Foto: Especial

Milica escogió usar zapatos altos para la alfombra roja, luciendo look lleno de brillos, en cada uno de sus elementos. La mujer llevó un vestido asimétrico en la zona de la falda tipo strapless.

Sobre su pelea cancelada con AriGeli, la famosa mencionó que su ex contrincante enfrentó fuertes vómitos desde la noche anterior. Sobre con quién le gustaría pelear, comentó que aunque desconocía quién sería su rival, peleará con cualquiera.

Milica en la alfombra roja de Supernova Génesis 2026 ı Foto: Especial

Otras estrellas que asistieron al Supernova Génesis fueron:

Juan Guarnizo en la alfombra roja de Supernova ı Foto: Especial

Bellakath en la alfombre roja de Supernova 2026 ı Foto: Especial

Bárbara de Regil en la alfombra roja de Supernova ı Foto: Especial

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