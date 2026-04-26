El esperado evento Supernova Génesis 2026 llega este domingo 26 de abril a la Arena CDMX, recinto que vibrará con la presencia de creadores de contenido, artistas y diversas figuras del entretenimiento en una noche de combates de box amateur.

La velada será vista por los miles de asistentes presentes en el evento, al mismo tiempo que millones de espectadores se unirán a las transmisiones en vivo de esta edición. En La Razón descubre quiénes se enfrentarán cara a cara en el ring y el itinerario completo de esta noche.

¿Quién va a pelear hoy en el Supernova Génesis 2026?

Las peleas programadas para el Supernova Génesis de este domingo 26 de abril sufrieron algunos cambios, como la salida de la actriz Samadhi Zendejas y de la creadora de contenido Lupita Villalobos. Finalmente, la cartelera quedó así:

Alana Flores vs Florencia Vigna

Milica vs Ari Geli

Mario Bautista vs Aaron Mercury

El Abraham vs Nando

Kim Shantal vs Karely Ruiz

Lonche vs Willito

¿A qué hora serán las peleas del Supernova Génesis 2026?

El itinerario del Supernova Génesis 2026 es el siguiente:

Transmisión en vivo por @supernovaboxing (Facebook, TikTok, Twitch, YouTube):

APERTURA DE PUERTAS DE LA ARENA CDMX -3:00 PM (HORA CDMX)

INICIO STREAM -4:00 PM (CDMX)

ALFOMBRA ROJA -4:15 PM (CDMX)

PELEA MILICA VS ARI GELI -5:15 PM (CDMX)

PELEA EL ABRAHAHAM VS NANDO-6:00 PM (CDMX)

Transmisión en vivo sólo por Netflix:

PELEA LONCHE VS WILLITO -7:00 PM (CDMX)

PRESENTACIÓN DE ÓSCAR MAYDON -7:30 PM (CDMX)

PELEA KARELY RUIZ VS KIM SHANTAL -8:00 PM (CDMX)

PRESENTACIÓN DE OZUNA -8:30 PM (CDMX)

PELEA -9:00 PM (CDMX) MARIO BAUTISTA VS AARON MERCURY -9:00 PM (CDMX)

PRESENTACIÓN DE CARIN LEÓN -9:30 PM (CDMX)

PELEA ALANA VS FLOR VIGNA-10:00 PM (CDMX) -10:00 PM (CDMX)

Si te encuentras fuera de México, los horarios cambiarán ligeramente. Si estás en Colombia, suma una hora a los horarios del itinerario (+1h COL), y si estás en Estados Unidos o Venezuela, suma dos horas (+2h USA/VEN).

Si verás el evento Supernova Génesis 2026 desde Argentina, suma tres horas (+3h ARG), y si estás en España, suma ocho horas (+8h ESP).

Toma en cuenta que algunas peleas serán transmitidas desde la plataforma de streaming de Netflix, por lo que necesitas contar con una suscripción activa.