Pesaje Supernova Génesis 2026 HOY: Horario y canales para ver la transmisión EN VIVO

Después de semanas de preparación, careos, renuncias y fuertes polémicas este sábado 25 de abril se realiza la ceremonia de pesaje de Supernova Génesis 2026.

Este evento es fundamental, pues los boxeadores deben cumplir con el peso reglamentario ante la Comisión de Box de la Ciudad de México y tendrán su último careo antes de la gran cita en la Arena Ciudad de México.

Supernova Génesis 2026 ı Foto: IG supernovaboxing/Edición La Razón

Horarios y dónde verlo

A diferencia de la gran función del domingo, la ceremonia de pesaje de este sábado será un evento totalmente gratuito y abierto al público digital.

Los fanáticos podrán seguir cada careo y la validación de la báscula en tiempo real a través de las redes sociales oficiales del torneo, incluyendo plataformas como Twitch, YouTube, Facebook y TikTok.

Esta transmisión busca calentar los ánimos y permitir que la audiencia sea testigo del último encuentro cara a cara entre los boxeadores antes de que se encierren en el ring de la Arena Ciudad de México.

Cambios en la cartelera

El evento ha tenido complicaciones de salud importantes. Lupita Villalobos quedó fuera tras ser hospitalizada por un hematoma. Por otro lado, la participación de Kim Shantal es la gran duda de hoy, luego de que sufriera un desmayo en sus últimos entrenamientos.

Los combates programados son:

Alana Flores vs. Flor Vigna (Estelar)

Kim Shantal vs. Karely Ruiz (Pendiente de alta médica)

Mario Bautista vs. Aarón Mercury

El Abraham vs. Nando

Milica vs. Ari Geli

Lonche vs. Willito

¿A qué hora inicia Supernova Génesis 2026?

Mañana, domingo 26 de abril, el evento estelar de la competencia se divide en dos bloques de transmisión:

16:00 a 19:00 horas: Peleas preliminares gratuitas en YouTube, TikTok y Twitch.

19:00 horas en adelante: Cartelera estelar transmitida exclusivamente por Netflix.

El pesaje de hoy será clave para ver el nivel de tensión entre la invicta Alana Flores y la argentina Flor Vigna, cuya pelea es la más esperada del torneo.