¿Quién es Miguel Ángel Fox? La mente detrás de Supernova Génesis

Supernova Génesis es uno de los proyectos de box de entretenimiento más exitosos en Latinoamérica, que ha destacado en México gracias a las personalidad virales que participan, así como la calidad del evento.

Este año, el Supernova Génesis 2026 pinta para ser un éxito rotundo de nueva cuenta con la participación de grandes creadores de contenido, quienes estos meses han sorprendido con sus contenidos impulsando el boxeo, así como de polémicas en torno a la pelea.

Sobre las peleas, que son el centro del evento, serán seis los enfrentamientos que veremos en el ring de la Arena CDMX con la participación de creadores de contenido virales. Ellos son:

Alana Flores vs Florencia Vigna.

Milica vs Ari Geli.

Mario Bautista vs Aaron Mercury.

El Abraham vs Nando.

Kim Shantal vs Karely Ruiz.

Lonche vs Willito.

¿Quién es Miguel Ángel Fox?

Muchas personas se preguntan quién es la mente detrás del proyecto mexicano que mezcla combates de boxeo entre principiantes. Los influencers y artistas que participan se entregan a un entrenamiento de unos meses antes de enfrentarse en el ring, aunque varios de ellos ya tienen conocimiento anterior sobre la disciplina.

El productor es Miguel Ángel Fox, quien a través de los años, ha destacado por su manera de adaptar formatos internacionales al público latino, apostando por experiencias multiplataforma y una narrativa que va más allá de la pantalla.

El productor televisivo cuenta con más de 20 años de trayectoria en Televisa. Según IMDb, su carrera comenzó en 1997 cuando colaboró con la producción de ‘El espacio de Tatiana’.

Para este proyecto, se inspiró en formatos similares como La Velada del Año, el evento de Ibai Llanos que comenzó con el concepto viral de peleas de box entre influencers.

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril a partir de las 17:00 horas en la Arena CDMX. Será transmitida por la plataforma de Netflix.

El evento que organizó Miguel Ángel Fox cuenta con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que supervisó las peleas y garantizó la seguridad de los participantes mediante réferis profesionales, aplicación de exámenes médicos y reglas claras.