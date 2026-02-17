Supernova aclara si Samadhi Zendejas renunció a su pelea con Alana Flores por el peso

Mucho se ha especulado sobre el motivo por el que Samadhi Zendejas se bajó de la pelea con Alana Flores en Supernova 2026, siendo uno de los rumores más fuertes el referente al peso, pues se decía que la actriz debía bajar 10 kilos para ir contra la streamer.

Supernova pone alto a rumores sobre la salida de Samadhi Zendejas

Tras varios días de especulaciones, Supernova publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que aclaró que la salida de Samadhi Zendejas de su pelea contra Alana Flores no tuvo que ver con una cuestión del peso, como se decía.

De este modo, confirmaron que el enfrentamiento entre la actriz y la streamer no se llevará a cabo después de que Zendejas prefirió retirarse del torneo de boxeo de influencers.

Sobre ello, aclararon que la intención siempre fue brindar un enfrentamiento de calidad y aclararon el tema del peso, destapando que la actriz mexicana nunca tuvo que bajar 10 kilos, como se dio a entender.

“Con un peso informado de 50.7 kg para Alana y 57.8 kg para Samadhi, la negociación siempre buscó un punto medio viable”, se informó. “Ante la propuesta inicial de 53 kg por parte de Alana y la contrapuesta de 56 kg por parte de Zendejas, Alana accedió sucesivamente a los 54 kg y, finalmente, al límite de 55 kg”, precisó la organización.

Sin embargo, antes de firmar el acuerdo, Supernova se enfrentó con un “silencio absoluto” por parte del equipo de Samadhi. “Nos enfrentamos a un silencio absoluto y a la interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi enterándonos de su baja definitiva por vías no oficiales”, declararon.

Samadhi Zendejas reaparece tras cancelar su pelea con Alana Flores ı Foto: Instagram

De este modo, Supernova explicó que ellos se enteraron de la salida de la famosa gracias al comunicado publicado por la actriz en sus redes sociales oficiales. “En este deporte, el talento es importante, pero el compromiso, la ética y el respeto son innegociables”, sentenciaron.

El evento pidió una disculpa a los fans que ansiaban ver la pelea y detallaron que ya buscan a alguien para que se enfrente a Alana. “Ya estamos trabajando activamente para encontrar un rival digno; alguien que sí esté a la altura del desafío, que comparta los valores deportivos de Alana y que tenga la valentía de cumplir hasta el final”, declararon.

Las opiniones en redes sociales se dividieron ante el comunicado, pues muchos opinaron que Supernova no fue parcial al momento de emitir sus declaraciones y que “se nota el favoritismo” hacia Alana Flores. Te dejamos algunas reacciones: