¿Alana Flores va a pelear en Supernova 2026 tras cancelación de Samahi Zendejas?

Todo parece indicar que la pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores ya no se llevará a cabo. Sin embargo, no ha quedado descartada la participación de la streamer mexicana, quien sigue enfocada y en espera de una nueva retadora.

En las redes sociales de Supernova, ha quedado más que claro que Alana Flores sigue siendo una de las participantes de la próxima edición del torneo de boxeo entre creadores de contenido.

La pelea entre la influencer y Samadhi Zendejas era una de las más esperadas por el público, desde que la actriz mexicana decidió retar a la joven creadora de contenido hace varios meses para subirse al ring y medir quién era mejor en el boxeo.

Aunque el enfrentamiento ya se había hecho oficial para Supernova 2026, siendo una de las peleas estelares de la velada. Sin embargo, semanas después, Zendejas reveló que no había logrado llegar a un acuerdo con la organización, por lo que había decidido bajarse de la pelea.

Sobre ello, se comenzó a especular el motivo y se dijo que tendría que ver con un desacuerdo con el peso, donde Samadhi tendría que bajar 10 kilos, información con la que Alana estuvo en desacuerdo.

La polémica aumentó después de que la actriz Bárbara de Regil salió a revelar que ella también dejó de lado su posible pelea con Alana por una diferencia importante en el peso que no le parecía tan adecuada.

Aunque Alana Flores se encuentra en búsqueda de un retador para Supernova 2026, habrá que esperar para ver quién sería la actriz o creadora de contenido que se animará a tener un enfrentamiento de box con ella pese al tema del peso, que parece ser un problema constante.