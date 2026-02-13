Samadhi Zendejas desmiente a Alana Flores y revela que tenía que bajar 10 kilos para su pelea | VIDEO

Samadhi Zendejas rompió el silencio tras cancelar su pelea de Supernova Génesis, evento donde se habría enfrentado a Alana Flores. La pelea era una de las más esperadas por el público, pero ya no se llevará a cabo.

Ante esto, Alana Flores expresó su molestia y señaló a Samadhi Zendejas por supuestamente haberse reusado a bajar un par de kilos para que ambas quedaran en un rango de 54 kilos, presumiendo que la actriz solo debía bajar un kilo.

Samadhi Zendejas habla de la pelea contra Alana

Ahora, a través de su cuenta de TikTok, la actriz reapareció para agradecer a todo su equipo por el apoyo que recibió para prepararse en su pelea contra la creadora de contenido.

“A mi gente, a mi equipo… gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos", expresó ella en la descripción de su video.

Fue en un momento de sus declaraciones que dijo “este reto que teníamos de bajar 10 kilos y dar nuestra mejor versión nunca lo voy a olvidar”, señaló la famosa, quien de este modo desmintió las anteriores declaraciones de Alana Flores.

@samadhiza_ A mi gente, a mi equipo… gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos. ♬ sonido original - samadhiza

La mujer acompañó su mensaje con una serie de videos en donde la pudimos ver entrenando, llorando y sangrando por su exigente entrenamiento, así como los discursos de su coach.

Algunas de las reacciones por el más reciente video de Samadhi Zendejas fueron:

“No creo que sea un problema con el peso, en su carrera como actuación ha hecho cambios superbruscos lo que refleja que tiene la capacidad y disciplina, seguro fue un tema del otro lado”.

"Alana dijo que siempre pelea en 52 kilos y que accedió a 54kg , o sea que solo quería subir 2 kilos mientras Samadhi tenia que bajar 10kg“.

“No soy fan de Alana pero Sam, ¿te dio miedo?“

"El simple hecho de que ella no habla del tema, sabemos que por peso no fue. Sama es una persona disciplinada y su educación y capacidad de lograr todo lo que siempre se propone“.