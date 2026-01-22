¿Quién es Samadhi Zendejas? Edad, estatura, y novio

Supernova Genesis confirmó que la actiz mexicana Samadhi Zendejas se enfrentará a Alana Flores, quien hasta el momento cuenta con cuatro cinturones de distintos eventos de box.

Este enfrentamiento de box para aficionados se llevará a cabo el 26 de abril del 2026 en la Arena Ciudad de México, y las personas que quieran asistir para ver este combate en vivo ya pueden adquirir sus boletos.

La actriz mexicana retó a Alana a mediados del 2025, pues además de haber sido protagonista de Vuelve a mi e interpretado a la cantante Jenni Rivera en Mariposa de Barrio, también lleva cierto tiempo entrenando box.

¿Cuál es la edad, estatura y peso de Samadhi Zendejas?

Samadhi Zendejas es una actriz mexicana que nació el 27 de diciembre de 1994; inició su carrera a temprana edad en la telenovela Atrevete a Soñar, en la que interpretó a Amaya.

Pese a que no se cnoce información exacta sobre la estatura y el peso de Samadhi Zendejas, algunos medios de entretenimiento han señalado que la actriz tiene una estatura de 1.61 metros.

Respecto a su peso, cuando Samadhi Zendejas interpretó a Jenni Rivera en su juventud en la serie biográfica de la cantante, tuvo que alcanzar un peso de aproximadamente 90 kilogramos, por lo que se apunta que tuvo que incrementar aproximadamente 30 kilogramos para dicho papel.

¿Quién es el novio de Samadhi Zendejas?

Actualmetne Samadhi Zendejas no tiene una relación sentimental, pero han surgido rumores de presuntas relaciones entre la actriz mexicana con varias figuras conocidas en el mundo de la música y el entretenimiento.

En 2024 surgió un rumor sobre una supuesta relación entre Samadhi Zendejas y el cantante de corridos tumados Gabito Ballesteros, y también se le ha vinculado sentimentalmente con William Levy, debido a que fue su compañero en Vuelve a mi.

En su adolescencia, Samadhi Zendejas mantuvo un vínculo amoroso con Alejandro Speitzer, pues ambos participaron en la telenovela Atrevete a Soñar, y de acuerdo con la actriz mantuvieron una relación por cuatro años.

Carrera de Samadhi Zendejas

De acuerdo con Samadhi Zendejas, a los 12 años acompañó a sus hermanos al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), y fue entonces cuando un director la vió en los pasillos y la invitó a participar a un casting.

Luego de esto, Samadhi comenzó a formarse como actriz en el CEA, y tan sólo un mes después de haber ingresaro al programa educativo participó en el casting de Atrevete a Soñar y fue seleccionada para participar.

La carrera de la actriz mexicana de 31 años de edad en la televisión mexicana incluye los siguientes títulos:

Atrévete a soñar 2009

Gritos de muerte y libertad 201

La Rosa de Guadalupe 2010

Mujeres asesinas 2010

La esperanza del corazón 2011-2012

Como dice el dicho 2011-2016

La sombra del pasado 2015

Un camino hacia el destino 2016

Mariposa de barrio 2017

Milagros de Navidad 2017

Enemigo Íntimo 2018

Falsa Identidad 2019-2021

Rosario Tijeras 2022-2023

Vuelve a mí 2023

La actriz mexicana comparte por medio de sus redes sociales fotografías y videos de su estilo de vida, incluída su dedicación, constancia y disciplina para tener un estilo vida saludable, incluyendo su entrenamiento en el boxeo.

