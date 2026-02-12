La pelea entre la actriz mexicana Samadhi Zendejas y la streamer Alana Flores era uno de los combates más esperados del evento Supernova Génesis 2026, pero, hace unas horas, la protagonista de Mariposa de Barrio sorprendió a sus fans al anunciar que se baja del ring.

Zendejas publicó un comunicado a través de sus redes sociales donde asegura que no participará en el enfrentamiento. Fans y seguidores ahora piden la devolución de su dinero, ya que comentan que sólo habían comprado boletos por ver la participación de la intérprete.

En La Razón te contamos sobre los motivos que habrían orillado a Samadhi a tomar esta decisión a casi dos meses del gran evento en la Arena Ciudad de México.

Samadhi Zendejas cancela pelea contra Alana por estos motivos

En un comunicado compartido en Instagram, Samadhi Zendejas explicó que, pese a haberse preparado con ilusión y compromiso durante semanas, no se lograron concretar las condiciones necesarias para su participación en el Supernova Génesis 2026. La actriz señaló que influyeron aspectos logísticos y personales que impedían garantizar el bienestar de su equipo y el cuidado de su carrera profesional.

“Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”, expresó la actriz en su mensaje.

Además, agradeció el apoyo de sus seguidores y colaboradores, subrayando que busca tomar decisiones responsables en cada proyecto, aunque no dio más detalles sobre los acuerdos que no se concretaron.

¿Cuándo y dónde pelearían Samadhi Zendejas y Alana Flores?

El combate estaba programado para el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, como parte del espectáculo Supernova Génesis 2026. Este evento, además de las peleas de boxeo, incluye presentaciones musicales y la participación de figuras del entretenimiento digital que comentan los enfrentamientos.

La pelea entre Samadhi Zendejas y Alana era considerada uno de los atractivos principales del cartel, pues se verían cara a cara la actriz, conocida por protagonizar Mariposa de Barrio y otras series exitosas de televisión y streaming, y la influencer, quien ha ganado varias veces en eventos deportivos de este tipo.

Con la salida de Samadhi, la organización deberá ajustar la programación y definir si Alana enfrentará a otra rival o si se cancela la pelea. Supernova Génesis no ha emitido un comunicado al respecto.

Además, usuarios comentan en las redes del evento que desean obtener un reembolso, ya que sólo asistirían a ver a la actriz mexicana. Algunas reacciones fueron: