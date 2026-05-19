¿Qué le pasó a Karina Mazzocco tras su despido de America TV?

La conductora argentina Karina Mazzocco fue despedida inesperadamente después de que se tomara la decisión de la cancelación del programa A la tarde a partir del último día de mayo en el canal argentino América TV.

Así anunciaron el fin de A la tarde

Fue a inicios de mayo que Karina Mazzocco habló de manera directa sobre el fin de su programa en la cadena de televisión. “Un programa que se instaló en el horario, creció, marcó agenda...” comentó sobre el show que se despedía.

"Estoy muy movilizada y triste"



Así anunciaba Karina Mazzocco que tras cinco años su programa, "A La Tarde", será levantado de la pantalla de América a finales de mayo.



En su lugar llegarán Tartu y Sabrina Rojas con un nuevo programa diario. pic.twitter.com/WiEqplPf74 — emi (@eeemiliano) May 6, 2026

“Yo entré siendo una conductora a este programa y me voy transformada en otra”, dijo en su momento, al asegurar que aprendió mucho gracias al programa vespertino. “Lo único que yo tengo es agradecimiento [...] Estoy muy movilizada y triste. Estoy atravesada por la emoción”, agregó.

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Karina Mazzocco cuenta la verdad tras su despido de América TV

Mientras que el canal prepara la llegada de un nuevo programa encabezado por Luis Ventura, Mazzocco decidió enfrentar los micrófonos y reveló los verdaderos motivos detrás de su malestar respecto a su despido.

La figura habló con el medio Paparazzi sobre lo ocurrido: “Pregunté primero qué pasaba con mis compañeros, me dijeron que nadie se va a quedar sin trabajo, cosa que me devolvió el alma al cuerpo”, contó.

Sin embargo, asegura que después adoptó una postura de “aceptación”, ya que “es un negocio donde a veces pasan estas cosas”. A pesar de ello, la presentadora no ocultó su indignación por el manejo de sus superiores. “¿Si podía haber sido de otra manera? Sin dudas, porque lo que me dolió fueron las formas”, sentenció.

Desmiente a Fernanda Iglesias

La conductora enfrentó la escandalosa teoría de Fernanda Iglesias, quien encendió rumores sobre como su despido pudo haber estado relacionado con una cuestión relacionada con su intimidad. “Eso sí que nada que ver, sinceramente”, expresó de manera tajante, lo que sepultó dicha versión de manera inmediata.

Los rumores comenzaron cuando en el programa Puro Show contaron como la productora de A la Tarde se quedaría con el espacio y que Sabrina Rojas y Augusto Tarfúfoli volverían a la noche con Pasó en América.

Ante la revelación de que solo Karina Mazzocco perdía su puesto, Fernanda Iglesias declaró: “Para mí es algo sexual” y ante las reacciones de sus compañeros, repuso: “No nos podemos comer todos los sapos. Les cerró durante un mes (que Sabri y Taru reemplazen a Karina). Acá pasa algo con Mazzocco. No nos desviemos de ese tema porque es la única que se queda afuera del canal. Para mí es algo sexual. Lo dije”, señaló.