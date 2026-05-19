Karina Mazzocco se encuentra en medio de la polémica después de sus más recientes declaraciones sobre su despido en el programa A la Tarde, del canal argentino América TV.

Durante un encuentro con el medio Paparazzi, Karina Mazzocco confesó que si bien adoptó una postura de resignación frente a su despido, no ocultó su indignación por el manejo de sus superiores. “¿Si podía haber sido de otra manera? Sin dudas, porque lo que me dolió fueron las formas”, sentenció.

Durante la gala en la que se sinceró, llamó la atención quién era su acompañante, pues durante las entrevistas, a su lado se encontraba su hijo, quien posaba con un traje oscuro y un moño para combinar con el vestido de la presentadora.

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La propia Karina hizo referencia a su hijo en su más reciente publicación. “Una noche fuera de serie. De esas que el alma guarda para siempre. Pero nada brilló más que compartirla con el amor de mi vida: mi hijo. Una vez más, sentí que no existe lujo más inmenso que tu compañía”, celebró.

¿Quién es el hijo de Karina Mazzocco?

El hijo de Karina Mazzocco se llama Malek, conocido como Malek El Bacha. Su padre es Omar El Bacha y de él heredó su gusto por los autos y la velocidad, por lo que hace un par de años debutó en la Fórmula 4.

Según relató la propia Mazzocco, hubo un periodo en el que el joven pareció perder el entusiasmo por el karting. Sin embargo, la chispa volvió a encenderse con una gran intensidad. “La verdad es que no pensé que iba a correr... ahora está con todo, está afilado y, además, es muy bueno”, expresó en su momento la presentadora.

“De mí sacó el ser muy cuidadoso, respetuoso al máximo”, ha comentado Karina sobre su hijo, quien hace apenas unas semas se convirtió en ganador de la Fórmula 3 Metropolitana.

“Que final la de hoy, largando desde el P9, supimos aprovechar los momentos de la carrera para avanzar con un auto contundente. Lo que nos faltaba para aspirar de lleno a pelear por el campeonato, seguimos estirando la diferencia”, celebró a través de su cuenta oficial de Instagram.

Malek El Bacha, hijo de Karina Mazzocco, tiene apenas 19 años de edad, pero se perfila como un joven talento e el mundo del automovilismo, quien ha destacado en su corta carrera gracias a su habilidad detrás del volante.