Arcángel se disculpa por decir que gracias a España hay escuelas en Latinoamérica

Arcangel se disculpa por decir que gracias a España hay escuelas en Latinoamérica

Arcángel encendió la polémica en redes sociales en los últimos días, después de que sus recientes declaraciones se hicieron tendencia, pues el famoso declaró que si no fuera por España, Latinoamérica no tendría escuelas.

Lo que dijo Arcángel sobre la conquista española

En ese sentido, Arcángel aseguró que “España no debe pedir disculpas a América” y remató al señalar que “México no existió hasta que llegaron los españoles” y que las personas que habitaban el continente antes de la conquista eran “indios”.

Como latinoamericanos, deberíamos darle la espalda a Arcángel por esto. Tamaña ignorancia que dice. Esto es no entender nada la historia y reflejarlo por lambonear. pic.twitter.com/w49fXeJPAE — Juliana Beltrán 🇨🇴🇧🇷 (@julibmoya) May 12, 2026

“Orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz, porque nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar, nos pusieron a leer” señaló en referencia a la educación. Por las declaraciones, el músico ahora pide perdón.

Arcángel pide perdón por decir que España no le debe disculpas a América

Después de varios días donde criticaron fuertemente el músico por sus declaraciones, el artista emitió un mensaje en el que aseguró que su mensaje tenía la intensión de unir al público hispanohablante y no de generar polémica.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios”, comenzó, “amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”.

Agregó: “Reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron", dijo antes de destacar que es posible comprender “el legado cultural que quedó” sin dejar de lado “el sufrimiento que vivieron millones de personas”.

Que el Arcángel ya se disculpó por andar diciendo que España no le debe ninguna disculpa a Latinoamérica, que porque hay que agradecer las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron durante la conquista.



Pero no andamos aceptando disculpas. pic.twitter.com/WWVttZ4A2b — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) May 18, 2026

“Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, finalizó el músico sobre sus declaraciones con respecto al tema de la conquista. Estas declaraciones no causaron mucha diferencia en la imagen que ahora tiene el público en general respecto a él.

Y es que para muchos, el músico ignoró de manera brutal la historia de América antes de que los españoles llegaran al continente, donde ya se habían desarrollado diversas civilizaciones donde ya existía una lengua, matemáticas, escritura y escuelas como el Calmécac o el Telpochcalli en Tenochtitlan.

Algunos de los comentarios en redes sociales son:

“No andamos aceptando disculpas”.

“Lo único que quiero es que sepan reconocer las atrocidades que Cortes hizo, si lo hizo Carlos I en el edicto de 1548 ¿por qué estos pend***s no?

“Eso ni a disculpa llegó, fue más justificación”.

“Para esas disculpas, mejor se hubiera quedado callado”.

“Si no sabes de un tema, no hables”.