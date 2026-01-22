¿Samadhi Zendejas tiene hijos? Esto es lo que se sabe

Samadhi Zendejas se enfrentará a Alana Flores en Supernova Genesis, esto luego de que la actriz mexicana retara a la creadora de contenido en 2025, pues consideró que tiene una mejor técnica que las anteriores rivales de Alana.

A pesar de que ya cuenta con cuatro triunfos de peleas de box de manera no profesional, Alana consideró que la actriz mexicana podría ser una buena contrincante, pues “la gente dice que es la mejor.”

Por su parte, Samadhi Zendejas aseguró que es una mujer fuerte y disciplinada, por lo que pueden esperar una entrega total de ella durante la pelea que tendrá contra la streamer en Supernova Génesis.

Ante la reciente confirmación del enfrentamiento entre Samadhi Zendejas y Alana Flores en Supernova Genesis, muchas personas se han preguntado quién es la actriz, mientras que algunas noticias y escándalos de Zendejas se han reavivado.

¿Samadhi Zendejas tiene hijos?

En 2024 comenzó a circular un fuerte rumor sobre un posible embarazo de la actriz mexicana Samadhi Zendejas, y esta noticia fue replicada por varios medios dedicados al mundo del entretenimiento.

Sin embargo, durante una entrevista realizada en abril, el hermano de Samadhi Zendejas, Adriano Zendejas; quien es conocido como “Maestro Shifu”, apuntó que su hermana no esperaba un hijo.

Este rumor surgió a la par de la supuesta relación entre Samadhi Zendejas y William Levy, pero Adriano Zendejas dijo en dicha entrevista que estaba “embarazada de muchos proyectos, de muchas cosas bien padres que vienen para ella.”

Adriano Zendejas ‘Shifu’ ı Foto: IG @adrianozendejas32

Trayectoria de Samadhi Zendejas

La actriz mexicana Samadhi Zendejas ha tenido una larga trayectoria en la televisión mexicana, pues esta inició cuanto tenía tan sólo 15 años, y actualmente incluye los siguientes títulos:

Atrévete a soñar 2009

Gritos de muerte y libertad 201

La Rosa de Guadalupe 2010

Mujeres asesinas 2010

La esperanza del corazón 2011-2012

Como dice el dicho 2011-2016

La sombra del pasado 2015

Un camino hacia el destino 2016

Mariposa de barrio 2017

Milagros de Navidad 2017

Enemigo Íntimo 2018

Falsa Identidad 2019-2021

Rosario Tijeras 2022-2023

Vuelve a mí 2023

Samadhi Zendejas entrenando ı Foto: IG: @Samadhiza

Además de su carrera como actriz de televisión, Samashi Zendejas comparte en sus redes sociales su estilo de vida, en los que se incluyen videos de ella entrenando box para ejercitarse, por lo que es considerada por muchas personas una buena contrincante para Alana Flores.

