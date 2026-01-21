¿Quién es la mente maestra detrás de Supernova: Génesis? Evento de BOXEO entre influencers

El evento de boxeo entre influencers, Supernova: Génesis fue todo un éxito entre sus seguidores tras la primera edición, donde la pelea estelar fue entre Alana Flores y Gala Montes, además de que estuvieron diferentes artistas de talla mundial poniendo el ambiente en la velada, la cual se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes.

La mente maestra de Supernova: Génesis, y que el año pasado tuvo como nombre Supernova: Orígenes es el reconocido productor de televisión mexicana Miguel Ángel Fox, quien ha estado detrás de realities shows como La Voz y ¿Quién es la Máscara?, además de traer a México este evento que une al boxeo amateur con los influencers.

Este año, Alana Flores, la actual campeona de Supernova, regresa al ring de este evento de boxeo para defender su cinturón, pero no tendrá a una rival fácil, pues se subirá al cuadrilátero para enfrentarse ante la actriz mexicana Samadhi Zendejas, hermana del famoso streamer Adriano Zendejas, mejor conocido como el ‘Maestro Shifu’.

Estas son las peleas que habrá en Supernova: Genesis

Llegó la segunda edición de Supernova: Génesis y los organizadores presentaron las cinco peleas que el público podrá disfrutar en la velada de este evento, que busca ponerse como uno de los mejores del boxeo amateur entre influencers.

Milica vs. Ari Geli

El Abraham vs. Nando

Lupita Villalobos (Las Alucines) vs. Kim Shantal

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

Alana Flores vs. Samadhi Zendejas

Lonche de Huevito vs. Willito

Solo Mario Bautista, Alana Flores y Milica son los influencers que repiten dentro de la cartelera de Supernova: Génesis, cabe recalcar que los tres lograron la victoria en su pelea del año pasado y buscarán repetir su cetro dentro de este evento.

¿Cuándo será y dónde se llevará a cabo Supernova: Génesis?

Todo está listo para la segunda edición de Supernova: Génesis, la cual tendrá siete peleas en la velada y las cuales podrá disfrutar el público que asista a la Arena Ciudad de México, donde se va a llevar a cabo este evento.

Además, la venta de boletos será a través de Super Boletos y el evento se llevará a cabo el 26 de abril del 2026, además de que hace falta la confirmación de los artistas que estarán esa noche ambientando al público con su música.

La pelea estelar será entre los streamers Lonche de Huevito y Willito, quienes apostaron 200 mil dólares al ganador de esta pelea, pues son dos de los influencers más virales en la actualidad.

DCO