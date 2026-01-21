Sebastián Cáceres, defensa del América, presente en la gala de Supernova: Genesis ¿Contra quién peleará el uruguayo?

Sebastián Cáceres se dio un tiempo en su descanso por el parón de la Liga MX para asistir a la alfombra roja de la presentación de todas las peleas de la segunda edición de Supernova: Genesis, evento que fue todo un éxito el año pasado con la pelea estelar entre Alana Flores, novia del defensa del América, y la modelo Gala Montes.

El zaguero central de las Águilas apareció a un lado de su pareja, la streamer regia Alana Flores, en la alfombra roja del magno evento, esto con el fin de acompañarla de cara a su quinta pelea en su carrera como boxeadora amateur, pues al momento tiene un récord invicto desde su primera presentación arriba del ring en La Velada del Año.

Cabe recalcar que Sebastián Cáceres solo está acompañando a su pareja y el día del evento solo aparecerá en el escenario principal para estar a un lado de su novia en su salida al ring, como ocurrió el año pasado, cuando la streamer mexicana ocupó el anime ‘One Piece’ para inspirarse al momento de realizar su entrada al cuadrilátero.

Alana vuelve a Supernova y recibió un golpe muy duro.#SupernovaGenesis pic.twitter.com/drB62YYHbE — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) January 22, 2026

¿Cuándo será la segunda edición de Supernova: Genesis?

La primera edición de Supernova fue todo un éxito en el Palacio de los Deportes, donde Alana Flores, la novia de Sebastián Cáceres, peleó con Gala Montes, Franco Escamilla venció al Escorpión Dorado, Mario Bautista derrotó a Westcol y Milica se llevó el cinturón sobre Mercedes Roa.

En esta ocasión, los organizadores decidieron mudarse a la Arena Ciudad de México para llevar a cabo el evento, donde entra mucho más gente y se espera un gran show el próximo 26 de abril, pues aún faltan por anunciar algunas peleas y los artistas que estarán poniendo ambiente durante la velada.

En esta ocasión, la streamer argentina Milica volverá a hacerse presente en Supernova, pero en esta ocasión se medirá ante la tiktoker española Ari Geli, además de que Mario Bautista también vuelve al ring de este evento para enfrentarse a Aaron Mercury.

¿Cuándo vuelve Sebastián Cáceres a la actividad con el América?

La Liga MX tuvo un parón por la actividad de la Selección Mexicana al tener sus primeros dos partidos del 2026 de cara a la Copa del Mundo de la FIFA; es por eso que será hasta dentro de 15 días cuando el futbol mexicano se reanude con la Jornada 4 del Clausura 2026.

Será el sábado 31 de enero del 2026 cuando las Águilas reciban al Necaxa en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en busca de varias cosas, su primera victoria de la temporada y también conseguir su primer gol en la actual campaña.

Este partido será el último para el América dentro de la Liga MX, antes de iniciar su participación en la Concacaf Champions Cup, torneo en el que debutarán el 3 de febrero visitando al Olimpia de Honduras.

DCO