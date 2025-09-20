Así fue el terrible codazo que recibió Sebastián Cáceres en el Monterrey vs América; terminó sangrando (VIDEO)

Lucas Ocampos le dio un fuerte codazo a Sebatián Cáceres en el Monterrey vs América.

El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América, recibió un fuerte codazo del argentino Lucas Ocampos en el primer tiempo del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX en el que las Águilas visitaron al Monterrey en el Estadio BBVA.

Corría el minuto 34 del cotejo en el Gigante de Acero cuando el zaguero charrúa recibió un fuerte codazo en el rostro de parte del extremo de Rayados, quien con su impacto le sacó sangre al defensor azulcrema.

A pesar de los airados reclamos de Sebatián Cáceres, el árbitro no consideró que se tratara de una acción intencional de Lucas Ocampos, por lo que ni siquiera amonestó al futbolista del Monterrey.

El argentino Lucas Ocampos le reventó la nariz a Sebastián Cáceres, pero el silbante Víctor Cáceres consideró que no hubo intención y no le mostró ninguna tarjeta al elemento del Monterrey.

La jugada generó mucha polémica en la transmisión del encuentro en TUDN y en las redes sociales, pues algunos consideraron que el movimiento del jugador de Rayados fue natural y por ende se trató de una decisión correcta del árbitro.

Sin embargo, otro sector de aficionados consideró que Lucas Ocampos tuvo la intención de agredir a Sebastián Cáceres, por lo que el argentino debía ser expulsado.

