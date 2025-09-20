¡Pésima noticia! Dagoberto Espinoza sufre horripilante lesión en el partido ante el Monterrey (VIDEO)

Dagoberto Espinoza acaba de sufrir una terrible lesión en la rodilla izquierda en el partido ante el Monterrey. El joven defensa iba a disputar un balón con Gerardo Arteaga, pero en el momento en que el jugador regiomontano realizó un amague, el futbolista del América quiso seguirlo y al momento de hacer el cambio de dirección se lastimó.

En el video se puede ver cómo el lateral de las Águilas quiere seguir al defensa del Monterrey, pero justo en el cambio de dirección algo en su rodilla se mueve y él se tira al piso inmediatamente, sus compañeros corrieron sin pensarlo para ver como se encontraba el joven futbolista, que acaba de sufrir una lesión en el mejor momento de su carrera.

En la transmisión del partido indicaron que, como se vio la lesión de Dagoberto Espinoza, todo indica que podría ser una rotura de ligamento cruzado. El defensa del América salió en el carrito y con un llanto inconsolable por lo ocurrido.

Coapa se convirtió en un hospital para el América

El Apertura 2025 ha estado lleno de altibajos para el América, pues a lo largo de la temporada han sufrido la lesión de varios jugadores y actualmente tienen tres futbolistas en el hospital del club, y son piezas fundamentales para André Jardine.

El primero, y que lleva casi toda la campaña lesionado, es Henry Martín, de quien hace unos días se informó que volvió a tener una molestia; después entró Jonathan dos Santos a la lista de lesiones con un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha.

Ahora André Jardine sufrirá la baja de Dagoberto Espinoza; en los próximos días se informará cuál será el tiempo que el lateral mexicano estará lejos de las canchas, aunque es una pésima noticia para la afición porque se estaba ganando el amor de los azulcremas.

América pierde 2-0 al medio tiempo con el Monterrey

El América está sufriendo en la cancha del Estadio BBVA, pues al medio tiempo van perdiendo 2-0 a manos del Monterrey y no se ve por dónde puedan empatar el marcador, pues el equipo de Doménec Torrent es superior a las Águilas.

Fidel Ambríz y Sergio Canales fueron los encargados de poner a los de la Sultana del Norte arriba en el marcador, mientras que los de Coapa solo reciben malas noticias con la terrible lesión que sufrió Dagoberto Espinoza.

Cabe recalcar que el Monterrey es el mejor equipo del Apertura 2025 y en el encuentro ante el América podríamos ver el debut de Anthony Martial.

