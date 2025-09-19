¡Fue un infierno! Excompañeros de Cuauhtémoc Blanco revelan terribles agresiones que le hicieron al ídolo el América

Cuauhtémoc Blanco vivió un infierno en sus primeros meses como futbolista del América.

Cuauhtémoc Blanco vivió un infierno en sus primeros meses y años como futbolista profesional en el América debido a las agresiones de Isaac Terrazas y Germán Villa, quienes revelaron las pesadas bromas que le hacían al ídolo de las Águilas, quien llegó hasta las lágrimas por esta situación.

En entrevista con el Escorpión Dorado, Germán Villa confesó que los malos tratos de él e Isaac Terrazas hacia el Cuau se debieron a los celos que le tenían porque, a diferencia de ellos, no pasó por las fuerzas básicas del club.

“No sabes lo que le hacíamos, porque llegó directamente a la reserva profesional, o sea, no pasó por fuerzas básicas. Obviamente (influyó) el celo, aparte lo veías jorobadito, flaquito”, reconoció Germán Villa.

Germán Villa confiesa las maldades que le hacían a Cuauhtémoc Blanco en el América

Germán Villa confesó que todos los días le rompían el pantalón a Cuauhtémoc Blanco, quien lloró por la agresión y solicitó que lo mandarán a otro vestidor.

“Diario le rompíamos el pantalón, porque habían ganchos de carnicero y ahí colgabas tu ropa, con un jalón los rompía. De verdad lloró y fue a hablar con un directivo para que lo cambiaran de vestidor”, señaló el exmediocampista del América.

Isaac Terrazas, quien también debutó con el América a inicios de la década de 1990, incluso comentó que no esperaban nada de Cuauhtémoc Blanco en el equipo de Coapa.

¿Cómo terminó el infierno de Cuauhtémoc Blanco en el América?

Germán Villa mencionó que el acoso hacia Cuauhtémoc Blanco en el América terminó gracias a la solidaridad y el desempeño del de Tlatilco en el terreno de juego.

“Tenía su arranque, su bicicleta fea la aventaba, se jorobaba, rompía el aire y ya no lo parabas. ¿Sabes cuándo se ganó el respeto? Era solidado en el esfuerzo, defensivamente te hacía un paro", confesó el exmediocampista de las Águilas.

¿Cuándo debutó Cuauhtémoc Blanco con el América?

Cuauhtémoc Blanco debutó como futbolista profesional con el América el 5 de diciembre de 1992 en un partido contra el León en la cancha de La Fiera.

El argentino Miguel Ángel ‘Zurdo’ López fue el entrenador que debutó al Cuauh, quien debutó con los azulcremas un poco después que Germán Villa e Isaac Terrazas.

Cuauhtémoc Blanco solamente ganó un título de Liga MX en el América, donde tuvo cuatro etapas. El anhelado campeonato de liga lo consiguió en el Torneo Clausura 2005, cuando los capitalinos se impusieron en la final a los Tecos.

