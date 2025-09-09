“Hay que saberse retirar”; el lapidario mensaje de Cuauhtémoc Blanco al Chicharito Hernández (VIDEO)

Cuauhtémoc Blanco aseguró que es momento de que se retire el Chicharito Hernández.

Cuauhtémoc Blanco no tuvo pelos en la lengua al recomendarle a Javier ‘Chicharito’ Hernández que ya debe retirarse de las canchas para darle paso a jóvenes futbolistas.

En charla con David Faitelson, el exjugador del América aseguró que está convencido de que éste es el momento en el que el delantero tapatío debe poner fin a su carrera como futbolista, pues hizo énfasis en que ya pasaron sus mejores años.

“Yo creo que ‘Chicharito’ ya, con todo respeto, debería de colgar los botines, yo creo que debe darle chance ya a los jóvenes. Hizo cosas importantes en Europa, pero hay que saberse retirar”, comentó Cuauhtémoc Blanco en el programa Faitelson Sin Censura.

El también exseleccionado tricolor considera que el ‘Chicharito’ Hernández debe estar consciente de que debe cerrar su ciclo como futbolista, pues en los últimos años no ha sobresalido en las canchas.

“Yo creo que ya debería retirarse. Como en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos. Es complicado, llega un momento que dices: ‘Ya estuvo hijo, ¿no? Ya no me da’“, agregó Cuauhtémoc Blanco.

El flojo desempeño del Chicharito Hernández desde que volvió a Chivas

La afición de Chivas se ilusionó con el regreso de Javier Hernández al club en enero del 2014, después de 14 años de que había terminado su primera etapa en el equipo.

El debut del ‘Chicharito’ debió esperar un mes debido a que llegó arrastrando una lesión desde que seguía formando parte del LA Galaxy.

Pero el desempeño del ‘Chicharito’ Hernández en su segunda etapa con Chivas ha dejado mucho que desear, pues ha dado mucho más de qué hablar con sus polémicas extracancha que por lo que hace en el terreno de juego.

Muestra de ello es que el tapatío solamente ha marcado tres goles desde que volvió a las filas del Rebaño, dos de ellos en Liga MX y uno en la Concachampions.

