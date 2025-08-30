Chicharito vuelve a jugar con Chivas y así lo recibió la afición (VIDEO)

Chicharito Hernández entra de cambio en el Chivas vs Cruz Azul, Jornada 7 del Ap 2025 de la Liga MX

Luego de sus polémicos videos, el delantero Javier Chicharito Hernández volvió a jugar un partido con las Chivas en la Liga MX, fue en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 ante el Cruz Azul.

Después de poco más de cuatro meses sin jugar, el Chicharito reapareció en las canchas y lo hizo entrando de cambio ante los celestes al minuto 71. Su bienvenida fue dividida, pues una parte de la afición lo abucheó y otros más lo aplaudieron.

Javier Hernández ha estado muy activo, pero no en la Liga MX; ha dado de qué hablar, pero no por sus anotaciones, sino por sus videos en donde aparece hablando de situaciones sociales, los roles de género y el papel de la mujer en las relaciones.

Con estos videos CH14 se ha ganado el desprecio de una parte de los aficionados, pues sus comentarios quieren aparentar que son elevados y bien pensados, pero es todo lo contrario, incluso siendo señalado por las jugadoras de Chivas Femenil.

Hernández, por sus videos, tuvo que pagar una multa económica impuesta por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como sanciones que el Club Deportivo Guadalajara tomó contra su jugador de acuerdo al reglamento interno.

El Chicharito Hernández no jugaba con Chivas desde el pasado 15 de abril, en la victoria por 1-0 ante Puebla en el Estadio AKRON en la Jornada 16 del Clausura 2025.

En cuanto al apartado anotador, Javier Hernández solamente ha anotado tres goles en su segunda etapa con Chivas, club al que regreso en enero del 2024 después de 14 años fuera de la Liga MX.

El Chicharito ha conseguido dos dianas en cotejos de liga y uno en la Concachampions con el Rebaño, donde no ha cumplido las expectativas que generó a su llegada.

Chivas no puede en casa ante Cruz Azul

Las Chivas Rayadas del Guadalajara sufrieron otra derrota en el Torneo Apertura 2025, tras caer en la Jornada 7 de la Liga MX ante el Cruz Azul, que se mantiene invicto en el campeonato tras sacar los tres puntos de visita con marcador de 2-1.

En un juego lleno de polémicas arbitrales, La Máquina aprovechó sus opciones y sumó tres unidades clave para quedar a un punto de Monterrey, que es líder del Apertura 2025.

Con goles de José Paradela y de Carlos Rotondi, el cuadro cementero se impuso en el Estadio AKRON. Por parte de los locales descontó Diego Campillo.

