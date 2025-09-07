¡Se acabó el Chicharito! El goleador comete tremendo oso con la portería vacía en el amistoso Chivas vs León (VIDEO)

El ‘Chicharito’ Hernández regresó a la actividad con las Chivas en el partido amistoso ante el Club León, pero el delantero mexicano terminó siendo un blanco de burlas por parte de la afición mexicana por el tremendo oso que hizo con la portería vacía.

El futbolista del Guadalajara consiguió quitarse la marca del defensa de los Panzas Verdes y quedar solo dentro del área. Uno de los laterales de las Chivas llegó a línea de fondo, mandó un centro raso para que el 'Chicharito’ Hernández solo empujara el balón, pero nadie entendió qué es lo que quiso hacer el delantero, que terminó fallando una oportunidad clara de gol.

Al final, el ‘Chicharito’ Hernández se levanta, se lamenta por lo ocurrido, pero la afición no lo perdonó y los abucheos se escucharon en todo el estadio por la tremenda falla del ariete mexicano, que significaba el primer gol del Rebaño Sagrado.

La historia del semestre, increíble lo de Chicharito Hernández 🥲. @chivas pic.twitter.com/5YgILPgHy0 — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) September 7, 2025

¿Cuántos partidos ha disputado el Chicharito Hernández esta temporada?

El ‘Chicharito’ Hernández inició el Apertura 2025 con algunos problemas por sus polémicos videos en redes sociales, además de una lesión que venía cargando desde mayo de este año, de la cual apenas pudo recuperarse.

El primer encuentro de Javier Hernández Balcázar en la actual campaña fue el de la Jornada 7 ante el Cruz Azul, compromiso que terminó perdiendo el Rebaño Sagrado por marcador de 2-1, y el delantero mexicano disputó 20 minutos en la cancha del Estadio AKRON.

Después de ese partido llegó la Fecha FIFA de septiembre, que detuvo la Liga MX por dos semanas, y las Chivas disputaron un encuentro amistoso ante el Club León, donde el ‘Chicharito’ Hernández cometió un terrible oso.

¿Cuál es el siguiente partido del Chicharito Hernández y las Chivas?

Después de su compromiso amistoso ante el Club León, las Chivas comienzan su preparación para uno de los partidos más importantes de la temporada, pues en la siguiente fecha se medirán ante el América.

En la Jornada 8 del Apertura 2025, las Águilas recibirán al Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, para disputar una edición más del Clásico de México, el próximo 13 de septiembre.

Todo indica que, para el compromiso ante los azulcremas, el ‘Chicharito’ Hernández no iniciará de titular, pues Armando ‘La Hormiga’ González está demostrando grandes cualidades como delantero para quedarse en el cuadro titular de Gabriel Milito.

