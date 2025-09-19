Es la máxima estrella del América, cuesta 279 millones y tiene números para llorar a lado de Anthony Martial

El América buscó romper el mercado de fichajes con la llegada de Allan Saint-Maximin, pero el Monterrey no se quedó de brazos cruzados; consiguió traer a México al delantero francés Anthony Martial, quien tiene una mucho mejor cuota goleadora que su compatriota.

Actualmente, el nuevo ariete de las Águilas cuenta con 40 anotaciones en toda su carrera, incluyendo las dos conseguidas con los azulcremas, mientras que Martial ha mandado el balón al fondo de la red en 123 ocasiones y busca aumentarlo con los Rayados de Monterrey.

A pesar de que el valor de Saint-Maximin es de 279 millones de pesos mexicanos, según la página especializada Transfermarkt, tiene 83 goles menos que su compatriota; por su parte, Martial tiene una carta de 161 millones de pesos.

First look at his new home. 🏟️💙 pic.twitter.com/brMf6MoS2u — Rayados English (@WeAreRayados) September 19, 2025

Estos son todos los goles que ha conseguido Allan Saint-Maximin en su carrera

Allan Saint-Maximin inició su carrera en el futbol de Francia con el St-Étienne, club que le dio la oportunidad de debutar en primera división; sin embargo, para un delantero de su categoría, solo ha conseguido 40 goles.

Saint-Maximin tiene 13 tantos con el Newcastle, 11 con el Niza, tres con el SC Bastia, cuatro con el Fenerbahce y el Al-Ahli, dos con el AS Saint-Étienne B y el América y uno con el Hannover 96.

Por su parte, Anthony Martial tiene una marca de 123 goles, los cuales ha conseguido de esta manera: 90 con el Manchester United, 15 con el AS Mónaco, nueve con el AEK de Atenas, cinco con el Olympique Lyon B, tres con el AS Mónaco U21 y uno con el Sevilla FC.

¡Y nos vamos a Monterrey! 🛫⛰️🔜 pic.twitter.com/w3S6rxkWVL — Club América (@ClubAmerica) September 19, 2025

Allan Saint-Maximin y Anthony Martial se unen a la lista de franceses en Liga MX

En los últimos años, varios futbolistas franceses han pisado las canchas de la Liga MX, pero para este Apertura 2025 tres delanteros y un centrocampista estarán jugando en el futbol mexicano, que son André-Pierre Gignac, Sébastien Salles-Lamonge, Allan Saint-Maximin y Anthony Martial.

Además de ellos tres, otros seis futbolistas de Francia han militado en diferentes equipos del futbol mexicano, como Andy Delort (Tigres), Florian Thauvin (Tigres), Timothée Kolodziejczak (Tigres), Jeremy Ménez (América) y Julien Célestine (Club León).

Como bien se sabe, el mayor referente de Francia en nuestro país es André-Pierre Gignac, quien llegó a Tigres en 2015 y lleva diez años en el máximo circuito del balompié azteca, sumando 220 goles y 53 asistencias con la camiseta de los Universitarios.

DCO