¡VUELVE AL NIDO! Raúl Jiménez podría regresar al América en el momento que menos lo espera la afición azulcrema

El América ha sufrido en este inicio de campaña y sin poder anotar gol en los primeros 270 minutos disputados dentro del Clausura 2026; es por eso que la directiva y el equipo de inteligencia deportiva del club ya piensan en la llegada de un delantero de jerarquía para reforzar a la plantilla en zona ofensiva.

Con información de Ruben Rodríguez, colaborador en Medio Tiempo, el América busca convencer a Raúl Jiménez para que el delantero mexicano deje el futbol de Europa y regrese a México para volver a defender los colores de las Águilas; además, este movimiento se podría dar después de la Copa del Mundo de la FIFA y el ‘Lobo de Tepeji’ volvería al nido para el Apertura 2026.

En la actualidad, Raúl Jiménez es el único futbolista mexicano en jugar en la Premier League, liga que es catalogada como la mejor del mundo, y hablando de delanteros para el Mundial 2026, el oriundo de Tepeji del Río de Ocampo es el único que tiene su lugar asegurado en la convocatoria de Javier Aguirre para el torneo en verano.

Estos son los número de Raúl Jiménez en su paso por Europa

Raúl Jiménez emigró al futbol de Europa en 2014, cuando hizo sus maletas para dejar el nido de Coapa y llegar al Atlético de Madrid; después se fue al Benfica, tiempo más tarde pasó a Wolverhampton, donde se convirtió en un referente del conjunto inglés y tuvo su mejor nivel, y actualmente viste la playera del Fulham.

Como colchonero, el delantero mexicano disputó 28 juegos y consiguió un gol; en el Benfica estuvo en la cancha en 120 encuentros logrando 31 anotaciones; con los Wolves jugó 166 partidos antes de su terrible lesión, marcando 57 goles y, por último, con el Fulham lleva 98 encuentros y 38 tantos en todas las competiciones.

Si el fichaje con el América se concreta para el segundo semestre del 2026, Raúl Jiménez volvería al equipo que lo vio nacer en el futbol profesional, además de ponerle fin a su paso por el viejo continente, colocándose como uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa.

Raúl Jiménez festeja goles en Europa y América sufre por anotarlos

El América tiene su peor inicio goleador en una campaña dentro de la Liga MX, pues las Águilas no han encontrado el arco rival en sus primeros tres partidos del Clausura 2026, sumando 270 minutos sin anotar un solo gol, una situación que le preocupa a la afición azulcrema.

Por su parte, Raúl Jiménez sigue celebrando anotaciones en la Premier League; la última que consiguió fue el 7 de enero del 2026 cuando el Fulham venció al Chelsea en Craven Cottage, con un auténtico golazo de cabeza en los linderos del área.

El olfato goleador de Jiménez es lo que le hace falta al América en zona ofensiva, pues el ‘Búfalo’ Aguirre y la ‘Pantera’ Zúñiga no han conseguido los resultados esperados y Henry Martín sigue lesionado sin poder jugar desde noviembre del año pasado.

