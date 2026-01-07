Raúl Jiménez marca un auténtico golazo ante el Chelsea, pero es su festejo el que da la vuelta el mundo (VIDEO)

Raúl Jiménez anotó un auténtico golazo en el partido entre del Fulham y el Chelsea, pero es la celebración del delantero mexicano la que está dando la vuelta al mundo, pues salió corriendo y se aventó completamente inmóvil por el aire, dejando una imagen para el recuerdo.

Fue una tarde redonda para los Cottagers, pues al final sacaron la victoria 2-1 ante los Blues y Jiménez llegó a 64 goles en la Premier League, rompiendo el empate que tenía con el chileno Alexis Sánchez en el séptimo lugar de los mejores goleadores latinos en la historia del torneo inglés.

El ariete azteca de 34 años está a cinco anotaciones de empatar las 69 que hizo el uruguayo Luis Suárez, sexto lugar de la lista. El Pistolero consiguió sus anotaciones en el Liverpool entre 2011 y 2014.

GOLAZO de Raúl Jiménez, desde como pica hasta cómo define de cabeza al ángulo inferior. Cada vez que dicen que está acabado, resurge y muestra el enorme delantero que es pic.twitter.com/0mTKsDldSa — Martín del Palacio (@martindelp) January 7, 2026

Así fue el gol de Raúl Jiménez

Al minuto 54 el ariete surgido en el América realizó un gran movimiento dentro del área. Se desmarcó a primer poste y remató picado de cabeza para abrir el marcador. Si el gol por sí solo ya era bueno, el festejo también está robando miradas.

El Lobo Mexicano tiene 4 participaciones de gol en los últimos cinco partidos. Incluyendo una asistencia ante el Liverpool hace tres días. El nivel en el cierre de 2025 y en el arranque de este año está siendo muy buena noticia para Jiménez, en especial por ser el semestre previo a la Copa del Mundo 2026.

Raúl Alonso Jiménez tiene cinco goles en la presente temporada del futbol inglés. Registra más anotaciones que jugadores como Bukayo Saka, Cole Palmer, Alexander Isak y Matheus Cunha.

El siguiente duelo de Raúl Jiménez y del Fulham es ante el Middlesbrough en la Tercera Ronda de la FA Cup. El cotejo es este próximo 10 de enero a las 9:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que el mexicano pueda tener actividad.

Una semana más tarde, el 17 de enero, rueda el balón en el choque entre el Leeds y el Fulham en la continuación de la Premier League. Tras el duelo ante The Whites, el equipo del delantero azteca se mide ante el Brighton & Hove Albion, que viene de empatar ante el Manchester City.

