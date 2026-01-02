Raúl Jiménez es el séptimo latino goleador en la historia de Premier

A casi ocho años de su llegada a la Premier League, el mexicano Raúl Jiménez ya es el séptimo goleador latino en la historia del principal campeonato de futbol de Inglaterra.

Con 63 goles, el surgido del América igualó al chileno Alexis Sánchez, quien logró dicha cantidad de dianas entre 2014 y 2020, periodo en el que formó parte del Arsenal y del Manchester United.

El Lobo de Tepeji consiguió 40 anotaciones con el Wolverhampton del 2018 al 2023, año en el que fichó con el Fulham, club con el que hasta el momento ha marcado 23 tantos en duelos de liga.

Raúl Jiménez empató a Alexis Sánchez en el séptimo peldaño con su gol de cabeza en el triunfo de 1-0 del Fulham sobre el West Ham en la Jornada 18. Con esa conquista, el atacante de 34 años se puso a seis de igualar al uruguayo Luis Suárez, sexto latino en la lista con 69 goles, los cuales hizo con el Liverpool entre el 2011 y el 2014.

Un poste impidió que ayer Raúl Jiménez rebasara a Alexis Sánchez en el 1-1 que el Fulham rescató como visitante contra el Crystal Palace en la Jornada 19, duelo en el que completó los 90 minutos y colaboró con la asistencia para el gol de Tom Cairney al minuto 80.

Jean-Philippe Mateta había adelantado a los locales al 39’.

El seleccionado tricolor lleva hasta el momento cuatro anotaciones en la Temporada 2025-2026, tres de ellas en la Premier League y uno en la Copa de la Liga, justa en la que los Cottagers fueron eliminados por el Newcastle en cuartos de final.

12 años hace que Raúl Jiménez se fue a Europa

El futbolista latino con más dianas en la historia de la Premier League es el argentino Sergio Kun Agüero, quien registró 184, todos con el Manchester City, su único equipo durante los 10 años (2011-2021) que jugó en Inglaterra.

Con 100 goles menos aparece en segundo sitio el también argentino Carlos Tevez. El Apache consiguió 84 entre el 2006 y el 2013, periodo en el que formó parte del West Ham, Manchester United y Manchester City.

Con 82 dianas ocupa el tercer lugar el brasileño Roberto Firmino, quien de la Campaña 2015-2016 a la 2022-2023 perteneció al Liverpool.

En el cuarto peldaño está su compatriota Gabriel Jesus, actual delantero del Arsenal y quien suma 77 tantos, divididos entre el Manchester City y los Gunners.

En el quinto lugar de este listado se encuentra el brasileño Richarlison, atacante del Tottenham, quien ha marcado 71 goles en la Premier, en la que juega desde el ciclo 2017- 2018, cuando se unió al Watford, y posteriormente estuvo en el Everton (2018-2022), su club anterior a los Spurs, a los que se sumó en el 2022.

Raúl Jiménez llegó al balompié inglés en el 2018, después del Mundial de Rusia. Se convirtió en refuerzo del Wolverhampton, escuadra a la que llegó procedente del Benfica, conjunto al que volvió de manera breve en el 2019.

Con las 40 anotaciones en liga que hizo con los Wolves, se convirtió en el goleador histórico de la institución en duelos del torneo doméstico.

Su paso por este club es muy recordado por la sociedad que hizo en el ataque con Adama Traoré y Diogo Jota.

La cantidad de goles con el Wolverhampton pudo ser mayor de no haber sido por la fractura de cráneo que sufrió en noviembre del 2020, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante nueve meses, pues reapareció en agosto del 2021.