Raúl Jiménez revela la peculiar razón de su divertido festejo ante el Chelsea (VIDEO)

Raúl Alonso Jiménez volvió a dar de qué hablar en su paso por la Premier League, pues el delantero mexicano anotó un tremendo golazo en la victoria del Fulham sobre el Chelsea por marcador de 2-1, pero lo que se llevó los reflectores en la anotación del ‘Lobo de Tepeji’ fue su peculiar celebración en la cancha de Craven Cottage.

El delantero mexicano remató de cabeza cerca del punto penal, ganándole la espalda a Trevoh Chalobah y mandando el balón cerca de la base del palo; aunque Robert Sánchez logró tocar la pelota, Raúl Jiménez consiguió un remate certero para abrir el marcador y, al momento de celebrar, se lanzó en el aire como en un videojuego.

“El festejo, pues, fue algo que me salió ahí al momento porque yo iba pensando en la emoción de hacer el gol, iba pensando en tirarme de rodillas, pero ya no podemos, ya nos amonestan, entonces dije ‘¿qué hago?’, solamente me aventé, me acordé del festejo de ahí del FIFA y dije ‘bueno, este, así como va’”, comentó Raúl Jiménez.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Histórico equipo internacional oferta 18 millones por la Hormiga González de manera URGENTE

Another goal for Raúl. 💥🇲🇽 pic.twitter.com/fNMhvV9Y8N — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2026

Raúl Jiménez se siente como el jugador “a seguir” en la Selección Mexicana

Estamos a seis meses de vivir la emoción de la Copa del Mundo del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, torneo en el que Raúl Jiménez ya tiene un lugar asegurado en la convocatoria de Javier Aguirre y que será uno de los futbolistas con mayor experiencia del equipo; es por eso que él mismo se ve como alguien a seguir dentro de la plantilla.

“En la Selección siempre voy a intentar ser ese jugador, no sé, tal vez a seguir, ese líder, que tanto fuera como dentro del campo quiere dar lo mejor de sí mismo en pro del equipo y ayudar a los compañeros a que saquen su mejor versión”, expresó el ariete del Fulham.

Si las lesiones lo permiten y continúa en gran momento, Raúl Jiménez será el delantero elegido para disputar el partido inaugural del Mundial 2026, encuentro que será en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio de este año.

Raúl Alonso Jiménez. pic.twitter.com/1K7mVTdX09 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2026

¿Cuándo será el próximo partido de Raúl Jiménez en la Premier League?

Después de esta importante victoria en la Premier League para seguir peleando por meterse entre los primeros cinco lugares de la tabla general, el Fulham ya se prepara para afrontar su siguiente reto en la temporada.

El conjunto de Raúl Jiménez y compañía volverá a la actividad el sábado 10 de enero cuando se mida ante el Middlesbrough de la segunda división de Inglaterra en la tercera ronda de la FA Cup.

Esta será una gran oportunidad para el delantero mexicano de sumar su segunda anotación al hilo y lograr su cuarto gol en los últimos seis partidos, lo que sería un gran inicio de año para Raúl Jiménez.

DCO