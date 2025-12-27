¡GOLAZO! Raúl Jiménez anota por segundo juego al hilo y da la victoria al Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez celebra su gol con el Fulham ante el West Ham United en la Premier League

El delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez anotó por segundo juego consecutivo y le dio la victoria al Fulham ante el West Ham United en la Premier League. Con un gran remate de cabeza, el Lobo Mexicano hizo el único tanto del partido.

De visita y gracias a Jiménez, el Fulham obtuvo un gran resultado ante los Hammers en Estadio Olímpico de Londres. El delantero venía de anotar de penalti y ahora lo hace con un buen cabezazo.

Van dos juegos el hilo en la Premier en el que Jiménez le da la victoria al Fulham. En el cotejo pasado el canterano del América anotó desde los once pasos ante el Nottingham Forest.

