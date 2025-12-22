Raúl Jiménez se reencuentra con el gol con esta anotación que le dará la vuelta al mundo (VIDEO)

Raúl Jiménez se reencontró con el gol y lo hizo con una de sus especialidades. La anotación fue en el duelo entre el Fulham y el Nottingham Forest, correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League, y le valió al delantero mexicano entrar en los libros de historia del futbol inglés.
El porcentaje de efectividad de Raúl Alonso Jiménez en la Liga Inglesa es el más alto de la historia, con 11 de 11 anotados. Igualado con el legendario mediocampista Yaya Touré como la misma cifra de penaltis anotados. Los dos mejores cobradores que ha visto la competencia.
En un duelo cerrado, el ariete azteca se paró desde del manchón de penalti y le dio la ventaja al Fulham al 45′. En competiciones inglesas El Lobo Mexicano tiene 100% de efectividad. De 18 tiros, ha anotado todos; 11 en Premier, 5 en Carabao Cup y 2 de FA Cup.
Ante el Nottingham Forest el mexicano encontró su tercer gol de la temporada. En la liga inglesa suma dos asistencias para un total de cinco colaboraciones para su equipo.
Raúl Jiménez se ha convertido en un jugador importante para el Fulham. Su tercer tanto en la campaña fue suficiente para que The Cottagers obtuvieran apenas su séptima victoria en la liga. El récord se compone también de dos empates y ocho derrotas, para un total de 23 puntos.
El Fulham se ubica en la posición 13 de la Premier League, lejos de puestos de competencias europeas. La misión del equipo de Raúl Jiménez es estar fuera de peligro de descenso, algo que están logrando hasta el momento, pues la campaña ha sido decepcionante.
Los siguientes compromisos The Whites son duros. Tendrán cuatro duelos en la Premier League; ante West Ham, Crystal Palace, Liverpool y Chelsea. Es un calendario complicado, en donde sacar puntos y no rezagares es lo principal.
Después, Raúl Jiménez y compañía tienen un duelo de la FA Cup. Le harán frente al Middlesbrough, segundo del Championship (Segunda División Inglesa), en la tercera ronda del campeonato.
