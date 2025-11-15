Raúl Jiménez explota contra la afición mexicana por los abucheos que recibió Javier Aguirre (VIDEO)

Raúl Jiménez comenta que por estas cosas los llevan a jugar a Estados Unidos.

México disputó el encuentro amistoso ante Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila; sin embargo, parecía que la Selección Mexicana estaba jugando como visitante, pues desde antes de arrancar el cotejo, la afición de la Comarca Lagunera no dejaba de abuchear a Javier Aguirre.

El delantero mexicano se fue inconforme por lo ocurrido con los fanáticos que se dieron cita esta noche en la casa de Santos, pues dejó en claro que esto solo genera tristeza en los jugadores y que tal vez por estos escenarios es que el Tricolor siempre va a jugar a Estados Unidos.

“No, lo que yo creo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera Vasco, que le griten al portero, eso es lo que deja tristeza, la verdad, pero bueno, así es, esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos, y bueno, hay que seguir adelante y trabajar”, expresó Raúl Jiménez un poco molesto.

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Erick Sánchez habla sobre los abucheos en la cancha del Estadio Corona

Erick Sánchez fue uno de los elegidos por Javier Aguirre para iniciar el encuentro ante Uruguay, pero el mediocampista del América no entendía por qué la afición comenzó a abuchear al técnico mexicano y piden la destitución del ‘Vasco’ Aguirre de la Selección Mexicana.

“Es algo que que que no entendemos, estamos en casa jugándole al tú por tú a una selección así; es algo que te digo que no terminamos de entender, pero bueno, estamos conscientes de que nosotros tenemos que trabajar, seguir metiendo y seguir haciendo dentro del campo”, expresó Erick Sánchez sobre los abucheos del público.

Los elementos que se llevaron la peor parte de los abucheos esta noche fueron Javier Aguirre, por los últimos cinco resultados que ha entregado con México, y Raúl Rangel, pues el portero de las Chivas fue elegido por encima de Carlos Acevedo para defender el arco de la Selección Mexicana.

🗣️ “No se me hizo bien que estamos en casa y nos estén abucheando…”; El Chiquito Sánchez molesto con la actitud de la afición mexicana 🇲🇽☝️



Raúl Jiménez y México culminarán el 2025 jugando en Estados Unidos

Raúl Jiménez comentó que tal vez por los abucheos que a veces reciben cuando juegan en México es la razón por la que México va a jugar todos sus partidos amistosos a Estados Unidos y el último encuentro de este 2025 se disputará en el país vecino.

La Selección Mexicana viajará a Estados Unidos para afrontar el último cotejo de este año, el cual será ante Paraguay en la cancha del Alamodome, ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas, en donde los paisanos siempre responden con estadios llenos en los partidos de México.

El Tricolor jugó sus últimos dos partidos en territorio azteca, ante Ecuador en la cancha del Estadio AKRON y contra Uruguay en el Estadio TSM Corona; sin embargo, en Guadalajara no se escucharon abucheos para la Selección Mexicana.

