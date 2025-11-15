¡FUERA VASCO! La afición mexicana arremete contra Javier Aguirre al final del México vs Uruguay (VIDEO)

El partido entre México y Uruguay no terminó de la mejor manera para la escuadra de Javier Aguirre, pues la afición en Torreón estuvo presionando al entrenador mexicano durante todo el partido y al final del cotejo comenzaron a gritar al unísono “¡Fuera Vasco!”.

Los aficionados que asistieron al Estadio TSM Corona no quedaron conformes con el 0-0 entre el conjunto azteca y la selección de Marcelo Bielsa; desde que el ‘Vasco’ Aguirre decidió mandar al Tala Rangel de titular en lugar de Carlos Acevedo, se echó a toda la afición de Santos encima.

Estos abucheos y la petición de destituir a Javier Aguirre de su cargo podrían venir de los últimos resultados del estratega Tricolor, pues desde que terminó la Copa Oro, la Selección Mexicana no conoce lo que es ganar, pues llevan cuatro empates y una derrota en cinco partidos.

La gente en la Comarca termina caliente con el entrenador del Tri. Se escucha el "¡Fuera Vasco!" desde las gradas. pic.twitter.com/wY4fwNRXH8 — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) November 16, 2025

Javier Aguirre y la Selección Mexicana suman cinco partidos sin conocer la victoria

La afición parece que ya está cansada por los terribles resultados que ha tenido la Selección Mexicana después de ganar la Copa Oro, pues el equipo de Javier Aguirre no conoce la victoria desde hace cinco encuentros, sumando el empate ante Uruguay.

México se ha enfrentado ante cinco rivales de peso y que demostraron el trabajo que le hace falta al equipo Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026, pues llevan cuatro empates y una terrible derrota por marcador de 4-0.

El conjunto que dirige el ‘Vasco’ Aguirre igualó el marcador con Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, mientras que cayeron feamente derrotados a manos de Colombia, uno de los peores partidos en la tercera era del técnico mexicano al frente del combinado nacional.

Termina nuestro partido ante Uruguay con empate y continuamos la preparación de cara al 2026.



¡Gracias por todo, Torreón!👏#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx



*Publicidad para México* pic.twitter.com/NEwoKntzYT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

Estos son los números de Javier Aguirre este 2025

Javier Aguirre tomó a la Selección Mexicana desde el 2024 y tuvo todo el 2025 para preparar al equipo de cara a la Copa del Mundo del 2026. El ‘Vasco’ Aguirre inició este año con una victoria ante el Internacional de Brasil por marcador de 2-0.

El técnico mexicano dirigió 17 encuentros este año con el Tricolor, logrando nueve victorias, tres derrotas y cinco empates. El último descalabro del equipo nacional fue el 11 de octubre del 2025 cuando cayeron ante Colombia 4-0.

Los grandes logros de Javier Aguirre este año fueron los títulos de la Concacaf Nations League venciendo a Canadá en la final y la Copa Oro, ganándole a Estados Unidos en el partido por el título.

DCO