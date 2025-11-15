El conmovedor gesto de Edson Álvarez con una pequeña aficionada que demuestra porque es el capitán de México (VIDEO)

Edson Álvarez ayudó a una pequeña aficionada que se cayó en la cancha.

Antes de iniciar el México vs. Uruguay, una pequeña aficionada en muletas entró a la cancha para dar un mensaje a los dos equipos; sin embargo, la niña se cayó dentro del campo de juego porque una de sus muletas se atoró en una lona que traía el logo de “Hecho en México”.

En cuanto eso ocurrió, tanto Edson Álvarez como José María Giménez corrieron a donde se encontraba la pequeña aficionada y la apoyaron a volver a ponerse de pie para llegar hasta donde estaban formadas las dos selecciones.

En cuanto la niña dio el mensaje para los equipos y la afición presente en el estadio, el capitán de México demostró por qué porta la banda de líder en el brazo, pues también la apoyó a regresar para salir del rectángulo verde.