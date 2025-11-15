Oswaldo Sánchez hace menos a Álvaro Fidalgo y crítica su posible llegada a la Selección Mexicana

En las últimas semanas, la noticia sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana ha tomado fuerza; sin embargo, Oswaldo Sánchez, quien defendió el arco de México en la Copa del Mundo de Alemania 2006, piensa que el Tricolor no necesita al mediocampista del América.

“Para mí, no lo necesitamos, o sea, ningún jugador está de sobra, pero sí creo que con los mexicanos que hay en esa posición nos puede alcanzar. Yo tengo mucha confianza en Edson Álvarez, en los que juegan adelante de él, en Charlie, en Chávez, ya que se recupere”, expresó Oswaldo Sánchez.

Además, el exfutbolista mexicano dejó en claro: “No están las puertas cerradas, nosotros tuvimos naturalizados muy buenos, como Guille Franco o Sinha, pero creo que en este momento yo le daría otra prioridad a seguir amalgamando un esquema de juego con los mexicanos que tenemos”.

"No lo necesitamos" Oswaldo Sánchez sobre Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana



pic.twitter.com/jpmVZDsyXE — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) November 15, 2025

¿Cuándo podría debutar Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Aunque Oswaldo Sánchez no quiere ver a Álvaro Fidalgo jugando con la Selección Mexicana, hay muchos más aficionados del futbol mexicano que sí sueñan con que el ‘Maguito’ dispute el Mundial del 2026 con el equipo de Javier Aguirre, aunque todavía faltarían algunos detalles para que eso ocurra.

Por reglamento de la FIFA, el mediocampista del América tiene que pasar cinco años viviendo en el país de forma ininterrumpida, y será hasta marzo del 2026 cuando Álvaro Fidalgo cumpla ese plazo y pueda ser elegible para el ‘Vasco’ Aguirre en el combinado azteca, pues la nacionalidad mexicana ya la tiene.

Uno de los planes que más ha sonado es que Álvaro Fidalgo sea convocado por Javier Aguirre para el microciclo de marzo, donde la Selección Mexicana se enfrentará ante rivales de Centroamérica y ahí es donde el español tendría sus primeros minutos como jugador del Tricolor.

Javier Aguirre llevará a Álvaro Fidalgo al Mundial del 2026. "Si el buen jugador está jugando y tiene todas las condiciones para hacerlo y es mexicano, pues pa' dentro".

Además, ojo, mencionó a Brian Gutiérrez, otro que pronto podría llegar al Tri.



pic.twitter.com/PVk6JtRX3I — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 13, 2025

¿Cuándo se da la lista de convocados para el Mundial 2026?

Estamos a poco más de 200 días de vivir la edición 2026 de la Copa del Mundo de la FIFA, en la que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, así que la Selección Mexicana tiene que hacer un trabajo excelente en el torneo.

Javier Aguirre dará la lista de convocados para la Copa del Mundo del 2026 casi un mes antes de iniciar el certamen, y el técnico mexicano no le cierra las puertas a Álvaro Fidalgo en su equipo, pues dijo que el jugador que esté mejor en ese momento “va para dentro”.

Algunos de los jugadores que estarían compitiendo un lugar con el mediocampista del América en el Tricolor son Charly Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Erick Sánchez e Iker Fimbres.

DCO