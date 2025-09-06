¡Terrible! Así se lesionó Edson Álvarez en el México vs Japón, su rostro de dolor lo dice todo (VIDEO)

El mediocampista Edson Álvarez tuvo una lesión en el partido entre México y Japón, amistoso de la Fecha FIFA, que lo obligó a salir de cambio, con lo que se encienden alarmas por su estado físico y su complicado panorama en el futbol turco.

Aunque no está confirmado, la lesión de Álvarez ante la Selección Japonesa parece ser de carácter muscular, ya que el centrocampista se tiró al piso, se tomó la parte posterior de uno de sus muslos e hizo un gesto de dolor. Espero a la entrada de las asistencias y su lugar fue ocupado por Erick Lira.

¡Se encienden las alarmas! 🚨 Edson Álvarez sale por lesión ❌🇲🇽#RumboAlSorteo26 pic.twitter.com/UxtLgNCol5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 7, 2025

Edson Álvarez vive un presente poco alentador, ya que sus servicios no fueron requeridos por el West Ham United para la temporada de la Premier League, lo que lo obligó a bajar de nivel y se fue a jugar a la Liga Turca, en donde el Fenerbahce se convirtió en su nuevo club.

Sin embargo, su llegada al cuadro de Estambul se supo fue orquestada por José Mourinho, quien al poco tiempo de la llegada del mexicano dejó de ser el entrenador del club turco, lo que puede complicar los minutos de juego que podría tener el Machín.

En resumen, la llegada de Edson Álvarez a Turquía ha sido complicada, pues el técnico que lo llevó ya se marchó del equipo, se quedó sin jugar Champions League y ahora se lesionó en un partido amistoso de la Selección Mexicana.

🇲🇽🚨 Edson Alvarez comes off with an apparent hamstring injury. Erik Lira is his direct replacement but what a major blow for Mexico this window.



Edson recently signed for Fenerbahçe as well. Hopefully it’s nothing major. pic.twitter.com/76E3Uva9lp — Gerardo Tavarez (@gerardotvrzCF) September 7, 2025

Edson Álvarez podría tener nuevo técnico

El mediocampista mexicano Edson Álvarez tendría un nuevo entrenador, luego de la salida del estratega portugués José Mourinho, quien dejó al Fenerbahce, club que busca desesperadamente a su nuevo estratega y sería nada menos que una leyenda mundial.

El futuro del Machín en Turquía tendría un giro inesperado, ya que de acuerdo con reportes de medios internacionales, el Fenerbahce tiene en la mira al entrenador de talla mundial como lo es Zinedine Zidane, leyenda francesa que estaría cerca de tomar las riendas del club turco.

El equipo de Estambul quiere mejorar su proyecto deportivo con un entrenador de prestigio internacional y la oportunidad de Edson Álvarez trabajando codo a codo con un timonel del calibre de Zidane sería inmejorable.

Aunque los reportes aún no han sido confirmados oficialmente por el club, la noticia ha tomado fuerza en medios deportivos de Turquía y se ha replicado en distintos portales internacionales.

