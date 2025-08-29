Edson Álvarez apenas llegó al Fenerbahce y lo único que recibe son malas noticias; poco le duró la felicidad

Edson Álvarez fue anunciado como nuevo jugador del Fenerbahce hace apenas algunos días, pero desde su llegada a Turquía el mediocampista mexicano solo recibe malas noticias por parte de su nuevo club.

En esta ocasión, el Fenerbahce anunció que José Mourinho, quien llegó al banquillo del equipo turco para la temporada 2024-2025, deja de ser el entrenador de Edson Álvarez y compañía. Una de las razones del mexicano para irse a Turquía fue para estar a las órdenes de “The Special One” y aprender un poco más de él, algo que lamentablemente no ocurrirá.

“El director técnico de nuestro Primer Equipo de Fútbol Profesional, José Mourinho, quien ejerció sus funciones desde la temporada 2024-2025, ha dejado nuestro equipo. Le agradecemos su dedicación hasta el día de hoy y le deseamos éxito en su carrera”, se puede leer en la publicación.

TE RECOMENDAMOS: México enfrenta a Japón y Corea Chucky Lozano vuelve a Selección después de un año y medio fuera

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

¿Cuál fue la razón por la que José Mourinho dejó el Fenerbahce?

José Mourinho llegó al Fenerbahce en julio de 2024 y su anterior club fue la Roma de Italia; lamentablemente, el entrenador portugués solo duró una campaña con el conjunto de Turquía.

“The Special One” solo tenía una misión en este inicio de temporada con el nuevo equipo de Edson Álvarez y era clasificar a la fase de liga de Champions League, algo que no ocurrió porque cayeron derrotados en la última ronda de clasificación a manos del Benfica.

Es por eso que el Fenerbahce decidió darle las gracias a Mourinho y comenzar la búsqueda de un nuevo técnico, ya que la temporada en la liga de Turquía ya lleva dos jornadas disputadas y “Los Canarios Amarillos” llevan cuatro unidades de seis posibles.

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig aşamasındaki rakiplerimiz belli oldu. 👇 #UEL pic.twitter.com/H1z2TZYoyT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Edson Álvarez jugará Europa League esta temporada

Después de caer derrotados a manos del Benfica en la ronda de clasificación para la Champions League, el Fenerbahce y Edson Álvarez tendrán que conformarse con disputar la Europa League esta temporada.

Este viernes se dieron a conocer los cruces de la fase de liga en la que podría ser la segunda división de las competiciones de la UEFA y “Los Canarios Amarillos” ya conocen a sus ocho rivales que van a enfrentar durante la primera parte de la competencia.

Edson Álvarez y compañía tendrán que prepararse de la mejor manera si quieren avanzar directo a la fase final, ya que se medirán ante el Aston Villa, Dinamo Zagreb, Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencváros, FSCB y Brann, en la fase de liga de la Europa League.

DCO