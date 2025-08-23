Fenerbahçe presenta oficialmente a Edson Álvarez y revelan el exótico número que tendrá en su playera

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue presentado de manera oficial como nuevo elemento del Fenerbahçe de Turquía, además que se reveló que el ‘11′ es el nuevo número que utilizará en Los Canarios Amarillos, una dorsal rara para un medio de sacrificio y recuperación como lo es el azteca.

En sus redes sociales y con un comunicado de prensa, el Fenerbahçe Spor Kulübü presentó a Edson Álvarez con sus aficionados, además que el originario de Tlalnepantla dio sus primeras declaraciones como jugador del Fener.

“El consumado mediocampista de 28 años ha firmado un contrato que lo vincula a los colores amarillo-azul marino. Damos la bienvenida a Edson Álvarez a nuestra familia y le deseamos al Fenerbahçe muchas más victorias y campeonatos”, dice el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Copa Mundial Mundial de futbol 2026 ya tiene fecha de sorteo y sede

El equipo turco se hizo con los servicios de Edson Álvarez gracias a un préstamo con opción a compra con el West Ham United, equipo de la Premier League que ya no tenía interés en seguir con el exAmérica en sus filas.

El exmediocampista del Ajax de Países Bajos dijo que el Fenerbahçe es un “club mucho más grande de lo que pensaba”, además que el camiseta ‘11′ agradeció al club turco por el interés y por su bienvenida, sumado a que tiene muchas ganas de ya estar en el estadio.

“Antes que nada, gracias. El interés tanto del club como de la afición en los últimos días ha sido increíble. Sabía que el Fenerbahçe era un club enorme antes de venir aquí, pero desde el primer momento que llegué, vi que el Fenerbahçe es mucho más grande de lo que pensaba. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero entrenar con mi equipo lo antes posible, encontrarme con nuestra afición en nuestro estadio y jugar frente a ellos”, dijo.

En adición y hablando sobre la afición, Edson Álvarez dijo que desde estos momentos lleva la playera del Fenerbahçe y que la afición puede estar tranquila porque dará lo mejor de él en el terreno de juego.

Yeni transferimiz Edson Alvarez, @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/vvw81Xoebl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025

“He escuchado muchas cosas buenas sobre la afición del Fenerbahçe. Los comparo con los mexicanos. Son muy apasionados y lo dan todo por su equipo. Como jugador del Fenerbahçe, mostraré toda mi calidad en el campo y daré lo mejor de mí”, dijo Edson.

El Fenerbahçe, nuevo equipo de Edson Álvarez, jugador de la Selección Mexicana, es uno de los tres grandes de Turquía, club de gran tradición, de los más populares y de los más ganadores. Su apodo es Sarı Kanaryalar (Los canarios amarillos).

Este sobrenombre se atribuye a que Cihat Arman, portero del Fenerbahçe entre 1939 y 1952, utilizaba una playera amarilla brillante y sus paradas acrobáticas le hacían parecer un pájaro volando, por lo que un aficionado le llamó canario amarillo y el apodo pasó para todo el club.

aar