Edson Álvarez recibe despiadada crítica de una leyenda por fichar con el Fenerbahce; “liga inferior”

Recientemente se hizo oficial la llegada del mediocampista mexicano Edson Álvarez al Fenerbahce de Turquía y las criticas no se han hecho esperar, pues Ricardo La Volpe, legendario entrenador del futbol mexicano, no dudo en destrozar la nueva liga en donde jugará el Machín.

“No vas a comparar una liga con la otra, respeto a Turquía, es otra liga, una liga mucho más inferior. Los grandes jugadores se van a Inglaterra, Francia, España, Italia. Dependiendo a dónde vas a jugar y a qué equipo vas a jugar”, dijo La Volpe en charla con Claro Sports.

Para El Bigotón el nivel de la liga de Turquía es inferior a, por ejemplo, Inglaterra, que es en donde jugaba Edson Álvarez antes de fichar por el Fenerbahce.

Ricardo La Volpe critica llegada de Edson Álvarez a Turquía

“Yo a Turquía no la tengo como ‘uf’, más allá de que Fenerbahce es un gran equipo que va a estar en la Champions. Son ligas que no están a la altura de Inglaterra, de Italia, mismo Francia, mismo España”, indicó Ricardo La Volpe, exentrenador de la Selección Mexicana.

El exDT de varios clubes mexicanos, incluyendo al América, comentó que el Fenerbahce no es un club que lo tenga muy bien valorado en el futbol mundial, aunque se destaca que podrían jugar Champions League.

En adición, La Volpe señaló algunas cosas que el portugués José Mourinho podría mejorar en Edson Álvarez, pues el entrenador exReal Madrid podría darle consejos para mejorar áreas de oportunidad de su juego.

“Recibir de espalda. No sabe lo que es un perfil orientado, me extraña que a su edad no sepa. Yo lo tuve más como central y yo le hablé como referencia de un Rafa Márquez. Está a una edad que todavía con un buen técnico de esos que son muy detallistas puede aprender”, dijo.

