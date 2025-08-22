¡Oficial! Edson Álvarez deja al West Ham y es nuevo jugador del Fenerbahce

Edson Álvarez ya está en Turquí y el Fenerbahce presume su contratación.

Después de dos años en la Premier League, el mexicano Edson Álvarez comenzará una aventura en la Superliga de Turquía luego de que se dio a conocer su salida del West Ham para unirse a la plantilla del Fenerbahce.

En los últimos días circuló el rumor de que el canterano del América volvería a las filas del Ajax, donde milito del 2019 al 2023. Sin embargo, el equipo neerlandés se bajó de la negociación debido a lo complicado que en estos momentos le resulta costear el salario anual del tricolor.

“Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez. El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia”, se puede leer en el comunicado.

El West Ham le dio las gracias a Edson Álvarez por las dos temporadas en las que defendió la camiseta del club, la 2023-2024 y la 2024-2025.

El periodista italiano Fabrizio Romano había adelantado que la transacción entre el West Ham y el Fenerbahce por el mexicano fue un préstamo sin opción a compra.

Reportes desde Europa indicaron que Borussia Dortmund, Inter de Milán y Porto también levantaron la mano para fichar a Edson Álvarez, pero el nuevo destino del mexicano está con los canarios amarillos en la Superliga de Turquía.

¿Cuántos partidos jugó Edson Álvarez con el West Ham y cuántos trofeos ganó?

El mexicano Edson Álvarez disputó 73 partidos en competencias oficiales con el West Ham durante las dos temporadas que formó parte del equipo inglés.

El surgido de las Águilas del América anotó dos goles y registró tres asistencias con los Hammers, con los que no cosechó títulos.

Las anotaciones de Edson Álvarez con el West Ham fueron en los triunfos por 2-0 sobre Friburgo y 3-1 sobre Everton en la Europa League y en la Premier League, de manera respectiva.

Edson Álvarez, sexto mexicano en la Superliga de Turquía

Con su fichaje con el Fenerbahce, Edson Álvarez se convierte en el sexto mexicano en la historia en jugar en el futbol de Turquía.

El Machín se une a la lista en la que se encuentran Sergio Almaguer, Antonio de Nigris, Giovani dos Santos, Rogelio Funes Mori y Diego Reyes, el más reciente en militar en el balompié de aquel país.

Edson Álvarez es el segundo mexicano en el Fenerbahce, club en el que precisamente Diego Reyes tuvo un breve paso en el 2018.

El Fenerbahce está en la pelea por clasificar a la fase de liga de la Champions League 2025-2026, pero antes debe superar al Benfica en los playoffs.

EVG