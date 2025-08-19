Ella es Azúcar Alejandra, la hermosa aficionada que se hizo viral en Supernova Strikers y todos la buscan en redes (VIDEO)

La modelo Azúcar Alejandra se hizo viral en la función de Supernova Strikers.

La función de Supernova Strikers fue todo un éxito en el ring y fuera de él y al margen de lo ocurrido en las peleas, una aficionada que se dio cita al Palacio de los Deportes se viralizó por su belleza y muchos se preguntan quién es. Su nombre es Azúcar Alejandra.

Azúcar Alejandra es una modelo y creadora de contenido que cuenta con mucha popularidad en redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok.

La influencer se hizo viral en Supernova Strikers cuando fue grabada mientras disfrutaba y cantaba el tema “Perlas Negras”, el éxito musical más reciente de Gabito Ballesteros.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX FMF abre proceso de investigación tras hechos violentos en Estadios AKRON y Universitario

Las plataformas digitales oficiales de Supernova Strikers captaron a Azúcar Alejandra y compartieron el video, mismo que se hizo viral de manera inmediata.

“Tú y yo cantando Perlas Negras, no sé, piénsalo...😏“, fue el mensaje con el que Supernova Strikers acompañó el clip en el que la modelo canta el tema en el Palacio de los Deportes.

El video de Azúcar Alejandra cantando y bailando fue quizá el momento más destacado de la función de box entre influencers, en cuya pelea principal Alana Flores derrotó a la actriz Gala Montes.

¿Quién es Azúcar Alejandra, la aficionada que se hizo viral en Supernova Strikers?

Azúcar Alejandra es una conocida influencer que nació en Chicago, Illinois, en 1980, pero actualmente radica en León, Guanajuato.

Además de ser creadora de contenido y modelo, también tiene un título universitario en Ciencias de la familia, aunado a que es una exitosa empresaria.

Azúcar Alejandra tiene muchos seguidores en Instagram, red social en la que publica varias fotos y videos en los que derrocha su sensualidad.

¿Azúcar Alejandra es el nombre real de la aficionada viral en Supernova Strikers?

Azúcar Alejandra no solamente llama la atención por su hermosura, pues sus seguidores también se preguntan si ése es su nombre real.

La modelo eligió este sobrenombre a raíz de que terceras personas comenzaron a lucrar con sus sensuales videos y fotografías.

Con la ayuda de sus amigas, la modelo decidió ponerse Azúcar basada en la tendencia de los suggardaddys, mientras que Alejandra como un nombre normal del mujer. El nombre real de la modelo Azúcar Alejandra es Irma Vazquez.

EVG