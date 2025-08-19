¡Quiere revancha! David Faitelson reta a Cuauhtémoc Blanco a una pelea para el Supernova del 2026 (VIDEO)

David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco tendrían una pelea de box en el Supernova Strikers 2026.

A 22 años de distancia del golpe que Cuauhtémoc Blanco le dio a David Faitelson en Veracruz, el experimentado periodista dejó abierta la puerta para una revancha con el exfutbolista en el Supernova Strikers del 2026.

Aprovechando el éxito que tuvo el Supernova de este 2025, evento que narró el periodista en vivo y en directo desde el Palacio de los Deportes, el analista de TUDN reveló que le hicieron una oferta para pelear con el Escorpión Dorado.

“Tengo una oferta de Miguel Ángel Fox para subir (a pelear) con el Escorpión (Dorado)”, dijo David Faitelson, a quien Carlos Aguilar le respondió: “Tienes que ir con Cuauhtémoc (Blanco) o (Marc) Crosas”.

Faitelson acaba de confirmar que si pelearía vs Cuauhtémoc Blanco.



EL SICARIO VS EL DROMEDARIO 🚬 pic.twitter.com/mlMTPdFVwS — Martinalgui (@MartinoliCuri) August 18, 2025

Ante la sugerencia del Zar Aguilar, su compañero en TUDN, David Faitelson aseguró que está dispuesto a enfrentar a Cuauhtémoc Blanco en el Supernova 2026 si le ofrecen una jugosa cantidad de dinero.

“Si tú consigues que me saca de jodido una pelea con Cuauhtémoc, voy”, aseveró el polémico periodista, a quien Carlos Aguilar le dijo que empezará a negociar para que se concrete la misma.

El golpe de Cuauhtémoc Blanco a David Faitelson en el 2003

Cuauhtémoc Blanco le dio un manotazo por atrás a David Faitelson en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz después de un juego de la Liga MX entre los Tiburones Rojos y el América.

El entonces delantero de las Águilas se asomó desde uno de los vestidores del inmueble para cometer la agresión contra el entonces reportero de TV Azteca.

El recordado hecho ocurrió el 8 de marzo del 2003 después del triunfo de 2-0 de América sobre Veracruz en la Jornada 3 del Clausura 2023.

Cuauhtémoc Blanco indicó que el manotazo a David Faitelson se debió a que estaba molesto por las constantes críticas que el periodista hacia contra él y las Águilas.

David Faitelson y su polémica en Supernova Strikers

David Faitelson se vio envuelto en la polémica luego de que el mes pasado criticó a la streamer Alana Flores por su participación en La Velada del Año 5.

Sin embargo, menos de un mes después, el experimentado periodista entrevistó a la influencer regiomontana previo a su pelea contra la actriz Gala Montes.

La propia Alana Flores arremetió contra David Faitelson, de quien pensó que no se prestaría para estos temas, pero el integrante de TUDN fue incluso parte del equipo de comentaristas que narró las peleas de Supernova Strikers 2025 desde el Palacio de los Deportes.

