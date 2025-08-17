David Faitelson es abucheado por la afición en Supernova y le gritan de todo; “cule**”

La afición que asistió al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México para el evento Supernova recibió al periodista David Faitelson, quien fue fuertemente abucheado e insultado. El comunicador recibió gritos de: “cule***” por parte del público, algo que esperaba.

David Faitelson forma parte del panel de presentadores y narradores de la velada de Supernova Strikers, al lado de Carlos Aguilar. Afortunadamente los abucheos pararon para Faitelson porque a la mesa llegaron los streamers de La Cotorrisa.

La afición se ha metido con Faitelson, hablando de Supernova Strikers, por sus comentarios para Alana Flores, quien está en el combate estelar ante la actriz y cantante Gala Montes.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Querétaro sorprende con el fichaje de Diego Reyes pero el dorsal que portará se lleva los reflectores

Mi domingo promete ser divertido… pic.twitter.com/ngQZ42f692 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 17, 2025

Previo a la pelea, Faitelson comparó a la streamer con el ‘Canelo’ Álvarez, pero ella no se quedó callada y le contestó el comunicador e incluso lo dejó sin palabras.

“Oye, Alana, lo del peso y ese asunto, se ve que le aprendiste algunas mañas al ‘Canelo’, eh, porque él sabe hacer eso, sale a decir ‘que se baje 20 kilos, lo deshidrato”, dijo David Faitelson mientras Alana Flores lo escuchaba molesta.

“A ti como te encanta hablar de otros, así por hablar. Yo pensaba que tú no prestabas para estos eventos y aquí estamos”, fue la contundente respuesta de la streamer ante la aseveración y provocación del experimentado periodista.

Cartelera completa de Supernova Strikers: Orígenes

Alana Flores vs Gala Montes

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

Luis ‘Pride’ vs Shelao

Mercedes Roa vs Milica

Westcol vs Mario Bautista

Ian Granados vs Yeye

Yoz Gless vs Paulette Gallardo

Alex Medina vs ‘Chino’ Brayan

Alana Flores considera dificil enfrentar a Gala Montes

Alana Flores admitió que será difícil mandar al suelo a Gala Montes porque la diferencia física entre ambas es notoria. Sin embargo, aseguró que la pelea se podría detener “porque a la mera hora, en el momento en que esté recibiendo los golpes va a pensar, ‘¿por qué realmente acepté esto?’.

Respecto al esperado combate, Gala Montes afirmó que aunque no es boxeadora respeta el deporte, además de que se dijo agradecida por conocer a diferentes personas en el gimnasio en el que entrena y dejó en claro que bajar de peso nunca fue una opción.

“No soy boxeadora, es una pelea de exhibición, somos artistas, influencers, streamers peleando. Cuando se me invitó a este proyecto se me propuso la idea de bajar de peso, desde el principio fue un rotundo no, a lo cual mi contrato se firmó a lo que pedí”, señaló tajantemente Gala Montes.

aar