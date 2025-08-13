Ella es Livette Ruvalcaba, la hermosa fanática del Atlas que no deja de presumir su amor por los rojinegros

Livette Ruvalcaba es una comunicadora conocida por su incondicional amor al Atlas.

El Atlas tiene en Livette Ruvalcaba a una de sus aficionadas más fieles y hermosas, una de las que no se cansan de presumir su amor por el equipo rojinegro en sus redes sociales y en cada ocasión que se presente.

La seguidora del conjunto tapatío es conocida por su trabajo en FOX Deportes, empresa en la que cubre partidos de la Liga MX y otros importantes eventos deportivos.

Livette Ruvalcaba Guerrero llegó a FOX Deportes hace más de tres años y en reiteradas ocasiones ha agradecido la oportunidad de aprender en dicha empresa y crecer junto con sus compañeros.

Además, la hermosa fanática del Atlas ha tenido la oportunidad de combinar su trabajo con su pasión por los Zorros, a los que cubrió en la Leagues Cup y le brindó a la gente información de primera mano.

Livette Ruvalcaba, una atlista de hueso colorado

Livette Ruvalcaba cuenta con más de 38,000 seguidores en Instagram, red social en la que demuestra su afición y amor por el Atlas casi en todas sus publicaciones, en las que ha posado con jerseys de local, de visitante y alternativos del equipo de sus amores.

En varias de sus fotos sale con el jersey de la Academia y en muchas de sus publicaciones presume algunas de las entrevistas que le ha hecho a futbolistas del club de Guadalajara.

Su pasión por el Atlas lo llevó a YouTube y a Spotify, donde sus seguidores pueden seguir La Rojinegra Podcast, un programa que aborda historia, entrevistas y varias anécdotas con invitados especiales.

Livette Ruvalcaba tiene varios admiradores en redes sociales, pues llama la atención de muchos hombres por su atractivo físico y belleza.

Reconocimientos de Livette Ruvalcaba

Una de las publicaciones destacadas de Livette Ruvalcaba en Instagram guarda un momento importante en su trayectoria como comunicadora.

En marzo del 2024, la integrante de FOX Deportes fue reconocida como Mujer del Año 2024 por el Congreso de California Distrito 64.

Dicho reconocimiento de Livette Ruvalcaba derivó en varias felicitaciones de sus seguidores, los cuales le reiteraron su admiración por tan importante logro.

No todo en la vida de esta guapa fanática del Atlas está relacionado con el equipo de la Liga MX, pues en marzo de este año tuvo la oportunidad de cubrir el Opening Day de la MLB en Tokio, Japón, con la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago.

EVG