La verdadera historia de por qué Allan Saint-Maximin usará el dorsal 97 con el América; todo un cuento de hadas

Allan Saint-Maximin ya es nuevo jugador del América y convivió por primera vez con sus compañeros; hasta los tacos probó en sus primeros días en la capital del país, pero lo que muchos aficionados se preguntaban es el número que llevará en la espalda el francés con las Águilas.

Esa información se dio a conocer desde que el conjunto azulcrema anunció a su flamante fichaje, porque Saint-Maximin apareció en algunos videos que publicó el club en sus redes sociales con la indumentaria de entrenamiento y en ella el número ‘97′.

Todo indica que Allan Saint-Maximin ocupará el dorsal ‘97′ en su paso por el América, pero la razón por la que el futbolista francés ocupa este número en su jersey tiene un porqué, ya que tiene poco que lo empezó a usar.

Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Esta es la historia detrás del dorsal ‘97′ que ocupa Allan Saint-Maximin

En el futbol, muchas veces el dorsal que lleva un jugador puede significar diferentes cosas; una de ellas es porque es el mejor del equipo y otra puede significar algo especial para ellos, como Sergio Ramos y el 93 con el Monterrey.

En esta ocasión, Allan Saint-Maximin comenzó a utilizar el dorsal ‘97′ desde que salió del Newcastle y llegó al Al-Ahli; el francés fue visto con este número en su paso por el Fenerbahce y el equipo árabe.

La razón por la que el jugador francés utiliza el ‘97′ en la espalda es por el año en el que nació, 1997. Allan Saint-Maximin cumple años el 12 de marzo y actualmente tiene 28 años.

Un poco picantes, ¡pero le gustaron! 🌮🌶️ pic.twitter.com/jc5bCGpfpq — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

América tendrá que pedir un permiso para que Allan Saint-Maximin porte el 97

Como ocurrió cuando Sergio Ramos arribó a la Liga MX y pidió utilizar el 93, por su mítico gol en la Champions League ante el Atlético de Madrid, ahora es turno de que el América pida un permiso especial a la liga para que Allan Saint-Maximin utilice el dorsal ’97′.

Parece que la Liga MX aceptará la petición del conjunto azulcrema, porque también lo hicieron con los Rayados sin problema alguno; solo queda esperar al debut de Saint-Maximin para ver qué número traerá en la espalda.

Aún no se conoce cuándo podría debutar el flamante fichaje de las Águilas, pero el próximo partido del América será el sábado 16 de agosto, cuando se midan ante los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario de Monterrey.

DCO